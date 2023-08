Militærekspert: Ukraine skal have fingrene i omkring 100 kampfly

Danmark og Holland står til at sende F-16-kampfly til Ukraine, når træningen af ukrainske kamppiloter er gennemført.

Den kommende donation til Ukraines luftvåben vil ikke være et vidundervåben, der kan "skubbe Putin helt tilbage til grænsen". Men det vil bidrage positivt til udviklingen.

Sådan lyder det fra Søren Nørby, adjunkt ved Forsvarsakademiet.

Det er usikkert, hvor mange kampfly Ukraine vil modtage. Søren Nørby vurderer, at landet skal have fingrene "i den høje ende af den tocifret række", før det har en betydelig indvirkning.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Siden Første Verdenskrig er der ikke nogen, der har vundet en krig uden at have luftherredømmet, siger han.

Han sammenligner F-16-fly med en schweizerkniv på grund af dets mange muligheder.

- Det kan lave luftkamp, støtte tropper på jorden og gennemføre langtrækkende missilangreb, siger Søren Nørby.

- Men nej, udfaldet af krigen afhænger ikke direkte af, hvor mange kampfly Ukraine får tilsendt. De kommer ikke og redder det hele, men jo flere vi giver dem, jo bedre.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har flere gange råbt efter at få flyene i sin varetægt.

Spørger man præsidenten, vil han gerne modtage 200 fly eller flere, mener Søren Nørby.

- De kan mere, end det Ukraine har i sin værktøjskasse lige nu. De vil gøre det muligt for Ukraine at erstatte de materielle tab, landet har lidt under krigen, siger han.

Torsdag gav USA grønt lys til, at danske og hollandske F-16-fly kan sendes til Ukraine.

Sidstnævntes forsvarsminister, Oleksij Reznikov, har tidligere sagt, at det vil tage minimum seks måneders træning for ukrainske piloter at blive klar til kamp.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det står endnu ikke klart, hvor længe det vil tage at træne ingeniører og mekanikere.

- Mit indtryk er, at F-16-fly er forholdvis nemme at lære af flyve, men den kan så meget, at man næsten skal have en it-uddannelse ved siden af for at kunne bruge dens våben. Jeg tror, det er det, der tager mest tid, siger Søren Nørby.

I juli sagde daværende fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V), at træning af det ukrainske luftvåben i anvendelsen af F-16-kampfly ville begynde i Skrydstrup til august.

Oleksij Reznikov siger, at "træningen af ukrainske piloter er begyndt", men det er uklart, hvorvidt der er er tale om den samme træning.

- Risikoen for at blive skudt ned ved offensiven er mindre ved F-16-fly, hvis man har veluddannede piloter. Men der er selvfølgelig en risiko for tab, det er der altid i krig, siger Søren Nørby.

Søndag besøger statsminister Mette Frederiksen (S), forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) Flyvestation Skrydstrup.

Der er ikke offentliggjort et egentligt program for de tre ministres besøg på flyvestationen. Forsvarsministeriet vil forud for pressemødet ikke kommentere, om der vil være repræsentanter fra Ukraine.

/ritzau/