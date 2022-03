Militærfolk: Frivillige uden militær baggrund risikerer livet i Ukraine

Man skal tænke sig grundigt om, hvis man overvejer at rejse til Ukraine for at kæmpe mod Rusland.

Har man ingen militær uddannelse eller faglige kompetencer til at være i en krigszone, kan man risikere at bringe sit eget og andres liv i fare.

Det siger oberst og institutchef ved Institut for Militære Operationer på Forsvarsakademiet Thomas Funch Pedersen og Niels Hartvig Andersen, der er landsformand i Danmarks Veteraner.

- Det handler ikke blot om at kunne bruge et gevær - det handler også om at kunne indgå i enheder, hvor man skal kommunikere og samarbejde med ukrainere under ret vanskelige vilkår.

- Det er meget svært, hvis man ikke taler sproget eller har trænet sammen, siger Thomas Funch Pedersen.

På et kort pressemøde søndag aften sagde statsminister Mette Frederiksen (S), at der ikke er noget juridisk til hinder for, at danskere eller herboende ukrainere tager til Ukraine og kæmper mod Rusland.

Det har flere juridiske fagfolk efterfølgende bekræftet.

Thomas Funch Pedersen siger, at den største udfordring er, at man skal indgå som del af en enhed.

De har træning, som sikrer et niveau, hvor de kan agere instinktivt, hurtigt og med en vis sikkerhed.

- Det har man jo ikke, når man ikke har trænet med en enhed. Jo, man kan selvfølgelig give folk et våben, stille dem foran en bygning eller lade dem læsse ammunitionskasser, men at være en del af en kampenhed er ikke noget, man bare gør, slår obersten fast.

Desuden risikerer man at havne i situationer, hvor man ikke ved, hvordan man skal agere, siger han.

- Har man ikke en professionel uddannelse som soldat og en opdateret militæruddannelse, risikerer man også at komme i situationer, hvor ens manglende kendskab til krigens love bringer én på kant med konventionerne, og hvor man risikerer at gøre skade på andre på en måde, som ikke er i orden.

- Risikoen for civile tab vokser, hvis man ikke ved, hvad man gør, og man risikerer at bringe sit eget og andres liv i fare.

Niels Hartvig Andersen kender til "nogle stykker", der er taget afsted. Han har selv været i Forsvaret i 40 år og været udsendt ti gange.

Han håber, at de frivillige vil overveje beslutningen meget grundigt og eventuelt drøfte det med venner og familie først - og allerhelst med nogen, der selv har været udsendt.

- Det her kan ændre ens liv på et splitsekund. Man kan blive slået ihjel eller såret.

- Hvis man tager afsted som privatperson og kommer hjem som såret, så har man ikke hele det apparat, som Forsvaret stiller til rådighed for sine sårede. Det ændrer virkelig ens liv, hvis man kommer hjem og mangler en arm eller et ben.

/ritzau/