Militærforsker: Russisk krænkelse var med vilje

Det var en bevidst og aktiv handling Rusland gjorde, da et russisk krigsskib natten til fredag krænkede dansk farvand.

Det mener Anders Puck Nielsen, militærforsker ved Center for Maritime Operationer.

- Det var klart med vilje. Man ønsker at sende aggressive signaler. Det at det er en kampplatform, det gør noget. Det er med til at sende budskabet om, at man ikke skal vide sig for sikker, siger han.

Forsvaret oplyser, at skibet klokken halv tre sejlede ind i farvandet nord for Christiansø ud for Bornholm.

Nogle timer senere sejlede samme korvet endnu en gang ind på dansk territorium.

Ifølge Anders Puck Nielsen foregår der ikke noget i øjeblikket, som ikke på en eller anden måde har forbindelse til krigen i Ukraine.

- Rusland er svært utilfredse med vores støtte til Ukraine, siger militærforskeren.

Han peger desuden på Sverige og Finlands forventede indtog i Nato, som plausibel forklaring på den aktuelle hændelse.

Forsvarsminister Morten Bødskov (S) kalder på et kort pressemøde hændelsen en "grov krænkelse".

- Det er meget usædvanligt. Det er en grov krænkelse af alle de regler, der er, for hvordan man gebærder sig på vandet.

Ministeren ønskede ikke at oplyse nærmere om skibet eller hvorvidt, der var våben om bord. Men ifølge Anders Puck Nielsen er det en selvfølgelighed, at der var våben om bord.

- En korvet er et krigsskib – selvfølgelig har de våben med, det er helt indlysende.

- Ruslands handling er ikke overraskende med det niveau af spændinger, der er i Østersøen og i Europa. Man skal nok på sigt vænne sig til, at Forsvaret må sætte flere ressourcer af til det (lignende hændelser red.), siger han.

/ritzau/