Militærforskere: Kampfly til Ukraine vil kunne tirre Rusland

Den polske regering har tilbudt at overdrage MIG-kampfly til Ukraine, men gennem en amerikansk luftbase i Tyskland.

Det forslag får en kølig modtagelse fra USA's forsvarsministerium, Pentagon.

Bekymringen for et russisk modsvar betyder nemlig, at ingen har lyst til at stå som afsender på flyene, vurderer Kristian Søby Kristensen.

Han er seniorforsker og vicecenterleder ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet.

- Det virker til, at der blandt Nato-landene er uenighed om, hvem der skal stå som afsender på flyene. Det tror jeg, er et udtryk for, at man, i hvert fald USA og Polen, ikke som sådan er uenige om, hvorvidt det er en god idé, men mere er bekymrede for, hvilke signaler det sender til Rusland.

- Jeg tror, der er andre lande, der ville være mere påpasselige, og jeg tror også, det er derfor, det er USA og Polen, der er involveret i det her med at sende aben videre. Fordi de er villige til at overveje det i første omgang.

Han siger, at Polen er bekymrede, fordi de har grænse til Ukraine og har taget imod mange flygtninge. Samtidig har de været "hardlinere" i Nato over for Rusland.

- Det kommer så til udtryk ved, at man overvejer, hvordan man praktisk kan få sendt jagerfly over grænsen til Ukraine.

Claus Mathiesen, lektor på Forsvarsakademiet og tidligere forsvarsattaché i Ukraine, forklarer, at Polen ved at overdrage flyene til USA håber at kunne holde sig ude af anklager om at blande sig i krigen.

- Polen prøver at undgå at blive den primære skydeskive for en russisk reaktion, men det tror jeg ikke, man skal regne med.

- Jeg er ikke i tvivl om, at Rusland vil se på det som en aggressiv handling. Hvis Rusland opfatter det sådan, tror jeg ikke, at de vil skelne mellem, om det er Polen, USA eller andre, der gør det. Jeg tror, de vil reagere over for den, der er den mest synlige donor, og det vil være Polen.

Kristian Søby Kristensen forklarer, at der ligger en klar signalværdi i, hvem der ender med at stå som afsender.

- Jeg tror, en amerikansk bekymring er, at russerne ser det endnu mere aggressivt, hvis amerikanerne er involveret, hvorimod man nok fra polsk side tænker, at det ville være fint, hvis USA stod bag.

Ruslands forsvarsministerium advarede tidligere denne uge om, at lande, som stiller flybaser til rådighed for ukrainske luftangreb mod Rusland, kan blive anset for at have meldt sig ind i konflikten.

- Jeg har svært ved at se, hvor det ender, men jeg vil sige, at hvis det ender med, at man leverer flyene, så reagerer Rusland, og det mest sandsynlige er, at de reagere mod Polen, lyder det fra Claus Mathiesen.

