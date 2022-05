Militærøvelse på Bornholm skal afskrække og forbedre samarbejde

Der er et "afskrækkelseselement" i militærøvelsen tirsdag på Bornholm, som Danmark udfører sammen med USA.

Det siger generalmajor Michael Hyldgaard, som er chef for operationsstaben i Forsvaret.

- Det handler dels om samarbejde og uddannelse, hvor vi bliver bedre til at arbejde sammen. Det skal man hele tiden øve sig på, hvis det skal virke rigtig godt, når man har brug for det.

- Og så er der et afskrækkelseselement i det, hvor vi demonstrerer, at vi har viljen og evnen til at forsvare landet her, siger han forud for øvelsen.

Der er mange involverede, når Danmark tirsdag træner sammen med den amerikanske hær i forbindelse med en militærøvelse på Bornholm.

Både livgardere, hjemmeværn, en kampbataljon, F-16-fly og en fregat tager del i øvelsen.

Øvelsen er en del af en amerikanskledet øvelse, der kører i Nordøsteuropa i løbet af maj.

Militærøvelsen har navnet Defender-Europe 2022. Den har som formål at træne, hvordan Østersøen og området omkring Bornholm hurtigt kan sikres.

- Det sender det signal om, at vi er en troværdig partner, og at vi er seriøse og professionelle omkring det, som vi gør i relation til forsvaret i Danmark.

- Vi øver hele tiden med vores allierede. Både med USA og andre allierede. Det gør vi både i Danmark og i udlandet, siger Michael Hyldgaard.

Tirsdag ankommer et amerikansk transportfly med missiler om bord til Bornholm.

Der er blandt andet tale om et missilsystem af typen HIMARS, der kan ramme mål op til 500 kilometer væk. Dermed kommer russisk territorium inden for rækkevidde.

Missilsystemet kan også bruges til at ramme skibe. Øvelsen har været planlagt i mere end et år.

Forud for øvelsen har Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, advaret mod gennemførelse af den. Han mener, at den er med til at øge spændingerne i Østersøen.

Forsvarsminister Morten Bødskov (S) skriver tirsdag morgen på Twitter, at han glæder sig til "en god dag på Bornholm med amerikanske, nordiske og baltiske allierede".

- Danmark bestemmer i Danmark. Ikke Rusland.

- Danmark har et særligt ansvar for tryghed og sikkerhed i Østersøregionen. Det viser vi også i dag, skriver han.

Ifølge Michael Hyldgaard må russerne opfatte øvelsen, som de vil.

- Vi er først og fremmest ude på at øve os og træne det samarbejde, der skal til. Men selvfølgelig sender vi også et signal om, at vi er i stand til og har viden til at forsvare os her i Danmark, siger han.

Øvelsen er en simulation. Der bliver altså ikke affyret nogen missiler.

I øvelsen deltager den danske fregat Niels Juel. Skibets besætning skal øve sig i at sende målkoordinater ind til et missilbatteri på land.

Her deltager omkring 260 danske soldater fra Livgardens 1. bataljon. De skal med pansrede køretøjer støtte missilsystemet.

