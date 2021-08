Militærrapport rokker ved Kofods forklaring om Afghanistan-exit

Allerede i juni advarede chefen for de danske styrker i Afghanistan i en rapport om, at den afghanske hær var i opløsning, og at Taliban rykkede hastigt frem mod hovedstaden Kabul.

Det fremgår af klassificerede dokumenter, som Berlingske har set.

Rapporten stiller ifølge eksperter spørgsmålstegn ved udenrigsminister Jeppe Kofods (S) påstand om mangelfulde efterretninger fra Afghanistan.

Kofod har forklaret, at analyser og efterretninger om situationen i Afghanistan var "helt afkoblet fra virkeligheden. Det kalder på selvransagelse".

Artiklen fortsætter under annoncen

Men den forklaring holder ikke helt vand, mener militæranalytiker Hans Peter Michaelsen, som Berlingske har bedt gennemgå rapporten, der blev sendt hjem 16. juni.

- Hvis udenrigsministeren eller andre ministre har kendt til oplysningerne i rapporten, så kan man ikke sige, at regeringen ikke havde indikationer af, at Kabul ville falde i år. Det får udenrigsministerens udsagn til at fremstå lidt som at vaske hænder, siger han til avisen.

I rapporten beskriver oberst Timm Willum Larsen, at den afghanske hær er "udfordret på stort set alle parametre, og TB (Taliban, red.) vinder frem", samt at "sikkerhedssituationen" er "stærkt udfordret".

Chefen for de danske styrker i Afghanistan kommer dog ikke med et nøjagtigt bud på, hvornår Taliban kunne forventes at indtage Kabul.

Det skete så forrige søndag, og siden har Danmark og andre vestlige lande haft travlt med at evakuere statsborgere og lokal ansatte afghanere.

Rapporten er stilet til Forsvarskommandoen, men også sendt til en række andre institutioner i Forsvaret og til den danske ambassade i Kabul, som hører under Udenrigsministeriet.

I Forsvarsministeriet oplyser presseafdelingen til Berlingske, at hverken ministeriet eller forsvarsminister Trine Bramsen (S) har modtaget ugerapporten - eller kendte indholdet af den.

/ritzau/