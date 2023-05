Militært materiel fra Letland ankommer til Køge Havn søndag

Søndag ankommer en del af det materiel og de køretøjer, som den danske kampbataljon har brugt i løbet af sin udstationering i Letland.

Det oplyser Forsvaret på Twitter.

Materiellet bliver fragtet med et transportskib og vil ankomme til Køge Havn i løbet af søndag.

Derfor bliver der etableret et midlertidigt militært område på Køge Havn fra klokken 05 til klokken 23.

Også i Østhavnen i Port of Aalborg vil der blive oprettet et midlertidigt militært område, fordi der ankommer et skib med materiel fra Letland.

Zonen vil være der fra søndag klokken 18 til mandag klokken 23.59.

Det oplyser Nordjyllands Politi på sin hjemmeside.

Materiellet skal ompakkes på havnen, hvorefter det skal køres til forskellige dele af landet. Noget skal til Den Kongelige Livgarde i København, mens andet skal til Trænregimentet i Aalborg.

Det oplyser Forsvarets presseafdeling til Ritzau.

Trænregimentet har til opgave at sikre, at Forsvaret har relevante logistik- og militærpolitienheder, der kan blive indsat forskellige steder i verden.

De to sendinger, der ankommer i løbet af søndag og mandag, er sidste del af hjemsendingen af det danske materiel, oplyser Forsvaret.

Den første del ankom til Køge Havn den 1. maj. Også her blev der oprettet et midlertidigt militært område.

Siden maj 2022 har danske soldater været udstationeret i Letland.

De har været en del af Danmarks bidrag til Natos forsvarsplaner for de baltiske lande efter Ruslands invasion af Ukraine.

Det første hold, der bestod af 1000 soldater, blev afløst af et hold bestående af 800 soldater.

De 800 soldater er nu på vej hjem, men de bliver ikke afløst af et nyt hold med det samme. Det skyldes, at Forsvaret mangler personel.

Den danske kampbataljon har været underlagt den lettiske brigade.

Bataljonen har trænet i at bevæge sig ind i de lettiske skove ved grænseområdet mod Rusland i tilfælde af et angreb fra russerne mod Letland.

Det danske bidrag i Letland har været på størrelse med det, Danmark i en periode havde udsendt til Afghanistan.

