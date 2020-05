Miljøborgmester undersøger muligheder i sag om spildevand

Politiske udvalgsmedlemmer i København kritiserer miljøborgmester i sag om udledning af spildevand i Øresund.

Teknik- og miljøborgmesteren i Københavns Kommune, Ninna Hedeager Olsen (EL), vil have undersøgt, om der er muligheder for, at Københavns Borgerrepræsentation kan gribe ind i sagen om udledning af spildevand i Øresund.

Det oplyser borgmesteren i en skriftelig meddelelse til Ritzau.

- Jeg har bedt Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejde en orientering, da hverken jeg eller udvalget har været orienteret om sagen. Den skal være klar i dag, siger hun.

- Her skal det blandt andet fremgå, om udvalget kunne have truffet en anden afgørelse, hvis sagen havde været forelagt politisk, og om udvalget har nogle handlemuligheder, nu hvor tilladelsen er givet.

Meldingen kommer, efter at flere medlemmer fra teknik- og miljøudvalget i kommunen har kritiseret, at der er blevet givet tilladelse til, at forsyningsselskaberne Hofor og Novafos de kommende dage kan udlede 290.000 kubikmeter spildevand i Øresund.

Afgørelsen er ikke blevet truffet politisk, men af embedsmænd i kommunens teknik- og miljøforvaltning.

Søndag har kommunens udvalgsmedlemmer fra Dansk Folkeparti, Konservative og SF rettet kritik mod beslutningen i Radioavisen på DR:

- Det er fuldstændig forrykt. Det er jo miljøsvineri af dimensioner, og det er helt ubegribeligt, at der bliver givet tilladelse til det i det i en Enhedslisten-borgmesters forvaltning, siger Finn Rudaizky (DF) til Radioavisen.

Fra Konservatives Jakob Næsager lyder det, at teknik- og miljøborgmesteren som den øverste ansvarlige for forvaltningens drift burde have sørget for, at tilladelsen ikke blev givet.

Udledningen af spildevandet skulle være begyndt allerede søndag morgen.

Men sent lørdag aften blev det i første omgang udskudt 24 timer.

Enhedslistens udvalgsmedlem Gorm Anker Gunnarsen siger til Radioavisen, at tilladelsen skal udskydes, indtil udvalget har haft mulighed for at tage stilling til sagen.

Spildevandet skal udledes i Øresund, mens hovedspildevandsåren, hvori spildevand fra Gentofte, København og Frederiksberg løber, midlertidigt er lukket.

Ledningen skal lukkes, mens forarbejdet til en udbygning i Nordhavn pågår.

Før byggeriet kan føres ud i livet, skal ledningen nemlig fastgøres. Det skal også undersøges, om den overhovedet kan klare, at der bygges ovenpå.

