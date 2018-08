Miljøfolk: Tiltrængt med nyt grønt superministerium

Der er behov for nye magtstrukturer i dansk klimapolitik, lyder det fra tænketank og grønne organisationer.

Når Alternativet løfter sløret for flere detaljer om et grønt superministerium i forbindelse med partiets sommergruppemøde fredag, kommer flere miljøorganisationer til at følge nysgerrigt med.

Der bliver nemlig lagt op til mere klimapolitisk styring i ministerierne, og det er der brug for, siger direktør for klimatænketanken Concito, Christian Ibsen.

- Vi mener, at der er behov for markant at styrke den måde, man håndterer klima og miljø på. Og en del af det er blandt andet også at se på den magtstruktur, der eksisterer nu, siger Christian Ibsen.

- I Danmark fylder økonomi og bnp for meget. Selvfølgelig er det vigtigt, at finanserne hænger sammen, men det overskygger andre hensyn, siger han.

Står det til Alternativet, skal det nye ministerium for grøn omstilling overtage Finansministeriets rolle som politisk overdommer.

Ministeriet skal forvaltes af fire ministre, der skal fokusere på forskellige klimapolitiske områder.

Heriblandt forsvarlig brug af ressourcer, mindre belastning af klimaet, fremgang i naturens mangfoldighed og udbredelse af dansk klimapolitik internationalt.

Ifølge Concitos direktør bryder denne tilgang med den traditionelle, stærke embedsmandskultur.

I stedet lægger den sig op af et britisk system med juniorministre under ministeren. Det er både en fordel og ulempe.

- Fordelen ved det nuværende danske system er, at der er en vis kontinuitet i kraft af, at det samme embedsværk betjener skiftende ministre. Omvendt er det måske lidt sværere at ændre noget politisk, siger Christian Ibsen.

Men det er vigtigt, at der bliver ændret noget politisk, mener Danmarks Naturfredningsforening.

Ifølge præsidenten for miljøorganisationen, Maria Reumert Gjerding, er tanken om et grønt superministerium ikke ny i dansk i politik.

Men at den igen har fundet vej ind i den politiske arena er tiltrængt for at løse klimakrisen.

- Idéen om et superministerium synes jeg er rigtig fornuftigt. Løsningerne handler jo om netop at tænke klima og natur ind i alle politikområder, siger hun.

Lykkes det politisk at få Danmark på en mere miljøbevidst kurs, kan det gøre en enorm forskel internationalt.

Det mener WWF Verdensnaturfondens internationale programchef, Jacob Fjalland.

- Vi kan vise med det gode eksempel, at det faktisk kan lade sig gøre, uden at det går ud over vores velfærd.

- Og det er det allerstærkeste, som Danmark kan gøre – at vise vejen frem for de andre, siger han og henviser til, at især lande som Kina og Myanmar følger meget med i danske klimaløsninger.

/ritzau/