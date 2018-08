Miljøminister: En milliard til kystbeskyttelse er meget

S kritiserer kystbeskyttelse, selv om støtten fordobles, siger miljøminister Jakob Ellemann-Jensen.

Én milliard kroner er ikke "en passiv og gratis omgang", som Socialdemokratiet kalder regeringen forslag om næsten en fordobling af statens udgifter til kystbeskyttelse på den jyske vestkyst.

Det siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) til Socialdemokratiets kritik af, at regeringen først bruger penge fra 2020.

- At kalde en hel milliard for en gratis omgang? Jeg skal hilse og sige, at den ikke er gratis. Det lover jo godt for den socialdemokratiske finanslov, hvis de har tænkt sig at lave en finanslov i år, siger Jakob Ellemann-Jensen.

10.000 huse risikerer at blive oversvømmet langs dele af den jyske vestkyst, fordi kystbeskyttelsen flere steder er så tyndslidt.

I Danmark skal grundejeren kystbeskytte sin ejendom. Men staten har i over 100 år betalt kystbeskyttelse ved Vestkysten. Siden 1983 er det sket i fire fællesaftaler med syv kommuner. De aftaler handler regeringens forslag om.

Regeringen har i år givet 10 millioner kroner til en kystsikring i Lønstrup. Der er også i alt 60 millioner kroner i 2020 og 2021 til de kommuner, som ikke er omfattet af fællesaftalerne, siger Jakob Ellemann-Jensen.

- Det er en gratis omgang, for pengene kommer først i 2020, så det er dybt besynderligt, at man siger, at der er behov for handling nu, men skyder problemet til 2020, siger miljøordfører Christian Rabjerg Madsen (S).

Spørgsmål: Hvorfor venter regeringen til 2020, Jakob Ellemann-Jensen?

- Vi skal lave kystsikring på Vestkysten ordentligt. Derfor fordobler vi pengene, vi bruger på kystbeskyttelse på udvalgte strækninger, siger Jakob Ellemann-Jensen.

- Når man skal gøre det ordentligt, skal man også tage sig tid til at få det gjort rigtigt.

Christian Rabjerg Madsen opfordrer ministeren til at indkalde partierne inden nytår for at finde en samlet strategi.

Socialdemokratiet foreslår et kystråd i sit klimaudspil fra maj, hvor staten "koordinerer og prioriterer indsatsen samt bidrager økonomisk til de store indsatser" for kystbeskyttelse.

S vil ændre finansieringen, så vandselskaber kan betale alle typer klimasikringsprojekter.

/ritzau/