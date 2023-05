Miljøminister holder øje med stigende ulvebestand og forstår bekymring

Miljøminister Magnus Heunicke (S) holder nøje øje med den stigende ulvebestand herhjemme, som hos nogle giver anledning til bekymring:

- Jeg har stor forståelse for, at den stigende ulvebestand giver bekymring hos de mennesker, der færdes i områder, hvor ulvene opholder sig.

Det siger ministeren på et åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget onsdag eftermiddag.

Det er første gang, han som miljøminister forholder sig til ulvespørgsmålet.

Ulven genindvandrede til Danmark i 2012, og ved udgangen af sidste år var der registreret 29 ulve.

Ulve stod i 2022 bag 32 angreb mod husdyr - primært får og lam. Angrebene kostede 161 dyr livet.

Det var en fordobling i forhold til året før, da der var 16 ulveangreb med 78 dræbte husdyr til følge.

Miljøministeren hæfter sig ved, at der ikke er registreret angreb på husdyr, der går bag ulvesikret hegn.

Det er høje strømførende hegn, som husdyrholdere kan få offentlige tilskud til at opsætte.

Det gælder for nuværende kun inden for to afgrænsede områder af Jylland - et område i Vestjylland og et område i Midtjylland.

Da ulven genindvandrede til Danmark, var det primært de to områder, ulven søgte til.

Siden har ulven spredt sig til det meste af Jylland, og nu er det ifølge miljøministeren hovedparten af ulvene, der er uden for de to zoner.

Fra landbruget har der været et ønske om at udvide området, hvor husdyrholdere kan søge tilskud til ulvesikret hegn.

Magnus Heunicke har ingen konkrete løfter med på samrådet, men siger, at han holder nøje øje med udviklingen og løbende vurderer behovet for at udvide tilskudsområderne.

Miljøministeren siger, at Danmark på de indre linjer i EU også arbejder på at påvirke mulighederne for at regulere ulvens tilstedeværelse.

Ulven er fredet som følge af et EU-direktiv, og derfor er det som udgangspunkt ikke tilladt at regulere antallet af ulve.

Kun hvis der er tale om en såkaldt problemulv, kan en ulv efter en konkret vurdering skydes.

Det er en ulv, der ikke udviser instinktiv skyhed over for mennesker, eller som gentagne gange angriber dyr bag ulvesikret hegn.

/ritzau/