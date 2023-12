Miljøminister indkalder ordførere til møde om tabte containere

Miljøminister Magnus Heunicke (S) har indkaldt Folketingets miljøordførere til et hastemøde om de containere, som et Mærsk-skib tabte under stormen Pia.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

Mødet vil finde sted torsdag.

Miljøministeren siger også til mediet, at han vil indkalde Mærsk til et møde.

Sagen handler om de 46 containere, som fragtskibet Mayview Maersk natten til den 22. december tabte i Skagerrak.

Fire af containerne er ifølge Mærsk drevet i land, mens et bjærgningsfartøj er på udkig efter de andre.

Onsdag begyndte oprydningsarbejdet på de berørte strande for alvor. Der er blevet sat gummigeder og ladvogne ind flere steder langs den nordjyske kyst.

Indtil onsdag var det frivillige, der stod for at rydde op.

Det er ikke tilfredsstillende, mener Magnus Heunicke.

Det skyldes blandt andet, at der blandt indholdet fra containerne er kanyler og andet medicinsk udstyr.

- Så derfor er det jo ikke noget, man på nogen måde kan eller skal overlade til sine frivillige naboer, siger miljøministeren til Ekstra Bladet.

