Miljøminister udpeger ny departementschef efter minksag

Miljøminister Lea Wermelin (S) har udpeget Christian Vindahl Vind som konstitueret departementschef i Miljøministeriet.

Det skriver Altinget.

Han erstatter Henrik Studsgaard, som onsdag blev fritaget fra tjeneste for sin rolle i minksagen.

- Jeg har arbejdet sammen med Christian i over tre år, og han er dygtig, vellidt og en kapacitet i Miljøministeriet. Derfor er jeg glad for, at han har sagt ja til at træde til, siger Wermelin i en skriftlig kommentar.

Christian Vindahl Vind er kendt i ministeriet, hvor han har været i mere end 15 år. Som afdelingschef har han ifølge Altinget været en del af topledelsen i ministeriet siden 2017.

Studsgaard var departementschef i det daværende Miljø- og Fødevareministeriet, da beslutningen om at aflive alle mink i Danmark blev truffet i november 2020 under coronakrisen.

Ministeriet blev siden splittet op. Allerede i samme måned gik daværende fødevareminister Mogens Jensen (S) af som følge af minksagen. Det viste sig, at der ikke var lovhjemmel til at aflive alle mink i Danmark.

Studsgaard var centralt placeret under minksagen, da håndteringen af smittede mink hørte under Miljø- og Fødevareministeriets ressort.

En redegørelse viste, at Studsgaard meget tidligt vidste, at ordren om at aflive alle mink var ulovlig. Men han kommunikerede det ikke til ministeren.

Studsgaard fortalte under afhøringer i Minkkommissionen, at det ikke var "top of mind" hos ham at drøfte, hvor hjemlen for aflivningen skulle findes, da beslutningen om at aflive alle mink blev taget i regeringens koordinationsudvalg på et møde 3. november 2020.

Dagen efter tonede statsminister Mette Frederiksen (S) frem på et pressemøde. Her sagde hun, at alle mink skulle aflives.

