Miljøminister vil bekæmpe iltsvind: Jeg har erfaring med kriser

Store dele af de danske farvande er ramt af iltsvind, og miljøminister Magnus Heunicke (S) lover at tage fat på at gøre tilstandene bedre.

- Jeg betragter det som min hovedopgave som miljøminister.

- Jeg mener selv, at jeg har en del erfaring med at løse store kriser, og det her er en meget stor og grundlæggende krise, siger Heunicke på vej ind til gudstjenesten i Christiansborg Slotskirke før Folketingets åbning tirsdag.

En rapport fredag fra Nationalt Center for Miljø og Energi viser, at iltsvindet har nået et omfang og en styrke ikke set siden 2002.

Samtidig har avisen Berlingske sat fokus på problemet i de danske farvande med optagelser det seneste år af døde farvande.

- Det bekræfter desværre et billede af, at situationen er dybt alvorlig. I årtier har vi svigtet vores havmiljø, siger Heunicke.

Det aktuelle iltsvind er ifølge Nationalt Center for Miljø og Energi vokset som følge af høje temperaturer i kombination med mange næringsstoffer og septembers stille vejr. Det giver dårlige forhold for fisk, bunddyr og planter.

Magnus Heunicke sagde i et interview med Politiken i august, at han vil huskes, som den der reddede vandet.

- Jeg har et løfte til mig selv om, at det ikke skal være sådan, at mine børn skal sige: "Far, hvad lavede du egentlig der? Hvorfor fik du ikke gjort det der?", sagde ministeren til avisen.

Samtidig tilføjede han, at problemerne ikke kan løses på to uger. Det er ikke biologisk muligt.

Ifølge flere miljøeksperter kan havmiljøet genetableres, men det kræver at udledninger stoppes eller reduceres, og det vil tage år.

Det samlede areal berørt af iltsvind i de indre farvande midt i september var et areal større end Sjælland. Heraf var cirka en fjerdedel påvirket af kraftigt iltsvind.

Ifølge forskerne ses der for første gang i 15 år udbredt iltsvind også helt ude i den sydlige og centrale del af Kattegat.

/ritzau/