Miljøministeriet finder ny departementschef i Finansministeriet

Annemarie Lauritsen er udpeget som ny departementschef i Miljøministeriet fra 1. april. Det meddeler ministeriet tirsdag på sin hjemmeside.

Hun afløser Christian Vindahl Vind, der har været konstitueret i stillingen siden august sidste år.

Christian Vindahl Vind kom i august sidste år ind som konstitueret på posten, da Miljøministeriets daværende departementschef, Henrik Studsgaard, blev hjemsendt for sin rolle i Minksagen.

- Med ansættelsen af Annemarie Lauritsen som vores nye departementschef i Miljøministeriet får vi en erfaren topleder fra centraladministrationen, der kan fortsætte udviklingen af vores ministerium, siger miljøminister Magnus Heunicke (S) til hjemmesiden.

- Vi har en stor opgave foran os med at løfte det ambitiøse regeringsgrundlag, når det gælder natur og miljø, biodiversitet, vandmiljø og grundvandsbeskyttelse.

- Her er Annemarie Lauritsen den helt rette person til at hjælpe mig med at sikre, at vi kommer i mål med den opgave, siger miljøministeren.

Annemarie Lauritsen kommer fra en stilling som afdelingschef i Finansministeriet, hvor hun har været ansvarlig for udgiftspolitik og offentlige finanser.

Det daværende Miljø- og Fødevareministerium, der havde Henrik Studsgaard som departementschef, var i centrum i Minksagen i 2020.

Den handlede om, at alle mink i Danmark skulle aflives under coronakrisen, selv om der ikke var lovhjemmel til at kræve dette.

Sagen fik blandt andet den konsekvens, at daværende fødevareminister Mogens Jensen (S) måtte gå af.

/ritzau/