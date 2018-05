Miljøstyrelsen stopper bi-skadelig insektgift

Landbruget får nej til at behandle raps med en af de omdiskuterede netonikotinoider. Det glæder DN.

Det er en sejr for de vilde bier, for honningbierne og for naturen.

Sådan lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening, efter at Miljøstyrelsen har givet afslag på, at landbruget må bruge stoffet thiamethoxam til at bekæmpe insekter i raps.

Stoffet trænger nemlig ud i rapsen, og det er skadeligt for bier.

Thiamethoxam tilhører den gruppe af stoffer, der kaldes netonikotinider. Ifølge EU's regler må det ikke bruges på afgrøder, som er attraktive for bier. Det gælder blandt andet raps.

Alligevel har Danmark igennem flere år givet landbruget dispensation til at bruge det. Men det bliver der altså nu lavet om på.

Danmarks Naturfredningsforenings præsident, Maria Reumert Gjerdeng, roser miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) og styrelsen for beslutningen.

- Bier og insekter er i voldsom tilbagegang til stor skade for både landbrug og naturen, udtaler hun i en kommentar.

- Derfor er det også virkelig positivt, at miljøministeren og hans styrelse endelig har besluttet reelt at håndhæve EU-forbuddet, og bringe os på linje med de EU-lande vi normalt sammenligner os med.

Det er forskere ved Aarhus Universitet, der har rådgivet styrelsen om beslutningen.

De forklarer i et notat, at der er kommet ny viden på området. Det er årsagen til, at der ikke bør gives dispensation længere, fremgår det.

Landbruget vil gerne bruge stoffet thiamethoxam til at bekæmpe skadedyret rapsjordloppen. Landbruget frygter, at den vil udvikle resistens mod andre bekæmpelsesmidler.

Men det er der ikke problemer med i Danmark, vurderer forskerne.

/ritzau/