Miljøminister del af internationalt netværk for unge ledere

Miljøminister Lea Wermelin (S) er af World Economic Forum blevet udnævnt som "Young Global Leader", et internationalt netværk for unge politikere, erhvervsfolk og forskere.

Det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

- Jeg er stolt af at blive en del af et internationalt fællesskab af unge, inspirerende mennesker, der er optaget af at gøre en forskel.

- Vores klode står over for enorme udfordringer med både en klimakrise og en biodiversitetskrise, som det er vores generations opgave at samarbejde om at løse i fællesskab, skriver den 35-årige miljøminister i meddelelsen.

For at blive udnævnt til "Young Global Leader" skal man være under 40 og ifølge ministeriet "have en række anerkendte bedrifter bag sig og være optaget af at forbedre samfundet både lokalt og globalt".

/ritzau/