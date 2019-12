Miljøminister lover oprydning i pesticidsag

Der er ikke styr på kontrollen med pesticider i grundvandet, siger statsrevisorer. Minister vil rydde op.

Det kan få betydning for menneskers liv og helbred, at Miljø- og Fødevareministeriet ikke har styr på kontrollen af pesticidrester i grundvandet.

Sådan lød det fra statsrevisor Flemming Møller Mortensen (S), da Statsrevisorerne fredag præsenterede en skarp kritik af ministeriet.

Den kommer på baggrund af en beretning fra Rigsrevisionen, som konstaterer, at ministeriet for 13 af de 18 pesticidmidler i redegørelserne har fraveget ministeriets egne faglige retningslinjer.

Nu lover miljø- og fødevareminister Lea Wermelin (S), at der bliver rettet op.

- Beskyttelsen af vores grundvand er central for regeringen, og vi ønsker en endnu bedre beskyttelse af drikkevandet. Derfor ser jeg med stor alvor på den kritik, som Rigsrevisionen rejser. Jeg har gjort det klart, at der skal ryddes op, siger miljøministeren i en skriftlig kommentar.

I kølvandet på kritikken fra Rigsrevisionen iværksætter miljøministeren tre tiltag:

For det første skal Kammeradvokaten undersøge Miljøstyrelsens forvaltning på området. For det andet skal internationale eksperter lave et gennemsyn af overvågnings- og godkendelsessystemet for sprøjtemidler. For det tredje skal der laves et kvalitetstjek af dispensationerne.

Indtil det internationale gennemsyn er færdiggjort, skal Miljøstyrelsen sende sine vurderinger af dispensationer til eksternt kvalitetstjek, før styrelsen træffer endelig afgørelse. Kvalitetstjekket skal være med til at sikre, at der træffes fagligt korrekte beslutninger om dispensationer, siger miljøministeren.

- Forvaltningen skal på ret køl. Jeg igangsætter derfor en grundig gennemgang af området, som Kammeradvokaten står for. Jeg iværksætter et gennemsyn af vores overvågnings- og godkendelsessystem for sprøjtemidler, som internationale eksperter får til opgave. Og jeg sikrer, at vi nu får eksterne øjne på, inden der bliver givet nye dispensationer, siger miljøminister Lea Wermelin.

Hun vil invitere Folketingets partier til en drøftelse af, hvordan undersøgelserne af forvaltningen skal foretages.

Miljøministeren fastslår, at selv om der er fundet pesticider over de gældende kvalitetskrav til drikkevandet, har grænsen for "den sundhedsmæssigt acceptable daglige indtagelse" ikke været overskredet.

- Det er derfor Styrelsen for Patientsikkerheds rådgivning til kommuner og andre myndigheder, at alle fortsat trygt kan drikke vand fra hanen, hedder det i en pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet.

/ritzau/