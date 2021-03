Miljøminister om sultende dyr: Ikke godt nok

Miljøminister Wermelin (S) skriver, at det ikke er acceptabelt, at køer på offentlige arealer er sultet ihjel.

Miljøminister Lea Wermelin (S) skriver på Facebook, at det er uacceptabelt, at køer på offentlige naturarealer i Mols Bjerge er sultet til døde.

Det gør hun efter, at både Berlingske og Ekstra Bladet har beskrevet, hvordan køer sat ud for at græsse i de offentlige arealer har været udsultet.

- Rigtig mange steder i Danmark har vi køer og heste til at gå og passe på vores fælles natur. Når de går rundt og græsser undgår vi, at for eksempel overdrev og enge gror til. Det gør en forskel for biodiversiteten.

- Men lige nu er der en sag fra Naturstyrelsens arealer i Mols Bjerge, hvor der ikke er passet godt nok på dyrene, skriver Lea Wermelin.

Sagen startede, da en tilsynsrapport i februar beskrev, hvordan dyrenes tilstand var "stærkt kritisabel".

Dyrene i området har igennem vinteren været så sultne, at de har spist giftige planter og bark. Mens det er naturligt, at nogle dyr dør, så har vinteren altså været hårdt.

Naturstyrelsen Kronjylland har tidligere skrevet i en pressemeddelelse, at fire køer og to stude er døde, samt at der har været "et antal aborter".

- Grundlæggende er vi rigtig ærgerlige over, det er gået, som det er gået. Vi har haft kreaturer i Mols Bjerge i over 40 år.

- Med vinteren i år er vi kommet ind i en situation, hvor vi helt åbenlyst er kommet for sent med at få dem ind, har direktør i Naturstyrelsen, Peter Ilsøe, tidligere sagt.

Lea Wermelin skriver på Facebook, at der skal være rettet op på situationen.

- Det er vigtigt for mig at slå fast, at den konkrete sag er helt uacceptabel! Der er ikke nogen tvivl om, at Naturstyrelsen har reageret for sent i den konkrete sag.

- Det må selvfølgelig ikke ske. Jeg vil ikke acceptere, at der bliver gået på kompromis med dyrevelfærden, skriver hun.

Hun skriver yderligere, at der har været udført kontrolbesøg den 5. marts efter en politianmeldelse. Og at Naturstyrelsen nu afventer rapporten fra det besøg.

/ritzau/