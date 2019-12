Miljøminister ophæver strandbeskyttelse ved 111 havne

Landets kommuner får bedre muligheder for at skabe mere liv ved havnearealer, lyder det fra Lea Wermelin.

Miljøminister Lea Wermelin (S) ophæver strandbeskyttelsen ved 111 havne landet over.

Det betyder, at der bliver mulighed for at opføre for eksempel en butik eller en restaurant på arealerne.

- Vi skal værne om vores naturlige, åbne kyster, men nogle steder kan vi godt åbne op for mere lokal udvikling uden at gå på kompromis med det.

- Nu kan kommunerne bedre skabe mere levende havnemiljøer med flere tilbud til turister og muligheder for erhvervslivet, siger Lea Wermelin i en pressemeddelelse.

Strandbeskyttelsen betyder, at der som udgangspunkt ikke må bygges inden for 300 meter fra stranden.

De 111 arealer ligger i sammenhæng med bebyggelse og rummer ifølge pressemeddelelsen ikke væsentlige naturværdier.

- Jeg ser ingen grund til at stå i vejen for udvikling på mindre arealer, som eksempelvis ligger indeklemt mellem en havn og en by, og hvor det ikke går ud over naturværdier, siger Lea Wermelin.

En af de kommuner, der får ophævet strandbeskyttelsen, er Køge Kommune.

Det gør det muligt for kommunen at gå videre med planen for Køge Marina.

- Blandt andet vil vi gerne gøre det muligt for turister at overnatte på et nyt vandrerhjem på marinaen, siger borgmester Marie Stærke (S) i pressemeddelelsen.

I alt har 47 kommuner søgt om ophævelse af strandbeskyttelsen ved 166 lokaliteter.

Det er en bred politisk aftale, der ligger til grund for miljøministerens tiltag.

Aftalen "Danmark i bedre balance" blev i 2016 indgået af Socialdemokraterne, Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti for at fremme vækst og udvikling.

/ritzau/