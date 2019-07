Miljøminister vil diskutere glyfosat med østrigsk kollega

Lea Wermelin (S) er nysgerrig efter at vide, hvorfor Østrig har vedtaget et forbud mod salg af glyfosat.

Selv om der fortsat er stor usikkerhed og uenighed om konsekvenserne af brugen af sprøjtegiften glyfosat, har Østrig besluttet at indføre totalforbud mod ukrudtsmidlet, som blandt andet sælges under varemærket Round Up.

Det på trods af, at EU i 2017 godkendte brugen af stoffet i yderligere fem år.

Også i Danmark har man diskuteret muligheden for at forbyde glyfosat, men miljøminister Lea Wermelin (S) har ingen umiddelbare planer om at følge i østrigernes fodspor.

- I Socialdemokratiet deler vi bekymringen om glyfosat, for selvfølgelig kommer menneskers sundhed først, i forhold til om man må bruge sprøjtemidler eller ej.

- Derfor er jeg også nysgerrig efter at vide, hvad østrigernes forbud går ud på, og om de har ny viden på området, som vi skal handle på, siger hun.

Lea Wermelin har bedt sit ministerium tage fat i dets østrigske pendant for at blive klogere på, hvad der ligger til grund for forbuddet.

- Samtidig vil jeg tage en drøftelse med min østrigske kollega, når vi i næste uge mødes til uformelt rådsmøde i Helsinki for at høre, hvad der er op og ned, siger hun.

Glyfosat er under mistanke for at være kræftfremkaldende, ligesom det også har fået skyld for at være livsfarligt for bier.

Miljøstyrelsen vurderer ligesom kemi-koncernen Bayer - der fremstiller Round Up - at der ikke er sundhedsmæssige risici ved at bruge glyfosat.

Ifølge Lea Wermelin har Socialdemokratiet presset på for at få indført kortere godkendelsesperioder i EU, så man bedre kan reagere på den nye viden, der måtte komme frem om mulige skadelige stoffer.

/ritzau/