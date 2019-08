Miljøstyrelsen finder igen legetøjsslim med skadelig kemi

Seks typer slimprodukter, der vurderes at kunne udgøre en sundhedsrisiko for børn, tilbagekaldes.

Der er fundet nye typer legetøjsslim med skadelige kemikalier.

Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet, der for bare en måned siden var ude at advare mod fem slimprodukter.

- Jeg er rystet over, at der sælges legetøj, som kan skade vores børn.

- Der er tale om massive overtrædelser, og derfor har Miljøstyrelsen bedt butikkerne om øjeblikkeligt at fjerne de farlige produkter fra hylderne, siger miljøminister Lea Wermelin (S) i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om følgende produkter: "Magical unicorn" og "AbbyRose" fra amazon.com, "Swallowzy Fluffy Cloud Slime" fra amazon.de, "Colorful Exquisite fishbowl" fra alixpess.com, "Fluffy Floam Slime" fra ebay.com samt "Neongult smiley leksaks" fra gemmas.se.

Har man købt nogle af de seks produkter, anbefaler Miljøstyrelsen, at man returnerer dem til forhandleren eller skiller sig af med dem i henhold til de lokale affaldsregler.

Miljøstyrelsen har kontrolleret i alt 27 slimprodukter. Det viste sig, at 13 slimprodukter er ulovlige på grund af for høj afgivelse af stoffet bor, heraf er de seks førnævnte produkter vurderet til at udgøre en alvorlig risiko.

Stoffet bor er klassificeret som skadelig for forplantningsevnen. Man har blandt andet set påvirkning af forplantningsevnen hos dyr.

Miljøstyrelsen har meddelt virksomhederne, der har solgt de 13 produkter, at de straks skal ophøre med salget.

Myndigheden vurderer, at produkterne kan udgøre en alvorlig sundhedsrisiko for børn ved længere tids påvirkning.

Ni af produkterne er indkøbt på ikke-EU hjemmesider, og otte af disse ni produkter vurderes at være ulovlige.

Da der er tale om hjemmesider uden for EU, er der ikke de samme sanktionsmuligheder over for disse produkter.

Her vil Miljøstyrelsen i stedet tage kontakt til de store internationale netbutikker.

Forventningen er, at firmaerne herefter vil fjerne produkterne fra deres hjemmesider i overensstemmelse med den aftale, der er indgået med EU-Kommissionen.

/ritzau/