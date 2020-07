Miljøstyrelsen stopper titusindvis liter dårlig håndsprit

Miljøstyrelsens kemikalieinspektion har kontrolleret 520 ton håndsprit i tolden på vej til Danmark.

I takt med at efterspørgslen efter håndsprit er steget markant under coronakrisen, der har sat et stort fokus på korrekt afspritning, har Miljøstyrelsen kontrolleret store mænger håndsprit ved grænsen.

Det har ført til, at samlet omkring 19 ton håndsprit enten er blevet sendt retur til afsenderen eller direkte er blevet destrueret, fordi det har været farligt.

Det skriver Miljøstyrelsen i en nyhed på sin hjemmeside, der blandt andet beskriver håndsprit uden sprit og manglende mærkning som problemerne.

- Kemikalieinspektionens gode samarbejde med Toldstyrelsen har sikret, at en del underlødige eller virkningsløse hånddesinfektionsprodukter ikke er havnet på det danske marked.

- Det er vigtigt som importør, at man sikrer sig, at der for eksempel er et højt nok spritindhold i produktet, så man ved, at det har en virkning over for coronavirus, skriver kontorchef i Miljøstyrelsen Kim Holm Boesen.

Siden midten af marts, hvor Danmark blev lukket ned, og der for alvor kom fokus på brug af håndsprit, har Toldstyrelsen udtaget omkring 520 ton håndsprit til inspektion ved grænsen.

Det har ifølge Miljøstyrelsen ført til, at 64 af 84 kontrollerede forsendelser hurtigt er blevet sendt videre, mens tre er destrueret, og 17 er sendt retur.

Tre forsendelser, svarende til omkring otte ton, er sendt til destruktion. Kim Holm Boesen oplyser, at det blandt andet er sket, hvis de har indeholdt det farlige middel Metanol.

17 forsendelser svarende til omkring 11 ton er sendt tilbage til afsenderen.

- Under Covid-19 er vores samarbejde med Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion blevet intensiveret.

- Sammen med fagfolk fra Kemikalieinspektionen har vi hurtigere kunnet rydde tvivlsspørgsmål af vejen, hvilket har forbedret sagsbehandlingen markant, skriver kontroldirektør i Toldstyrelsen Preben Buchholtz.

Efterspørgslen efter håndsprit har ikke bare ført til øget import. I Danmark omstillede en række bryggerier og spiritusproducenter hurtigt produktionen til at lave håndsprit i stedet for drikkesprit.

