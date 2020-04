Miljøstyrelsen tilbagekalder håndsprit med farlig ingrediens

En række solgte hånddesinficerende produkter indeholder et stof, der udgør en risiko for sundhed og miljø.

Miljøstyrelsen tilbagekalder nu en række hånddesinficerende produkter, fordi de indeholder stoffet PHMB.

Stoffet udgør en "uacceptabel risiko for human sundhed og miljø".

Det oplyser styrelsen på sin hjemmeside.

Stoffet PHMB er ikke godkendt af de danske myndigheder. Alligevel er produkter med stoffet blevet produceret og solgt.

Produkterne, som stoffet er anvendt i, hedder Bluestar Hånddesinfektion og Bluestar Overflade- og Hånddesinfektion.

Det er virksomhederne JustOrganic Aps og ICM A/S, der står bag disse.

Ifølge Kim Holm Boesen, kontorchef i Miljøstyrelsen, kan stoffet fremkalde hudallergi.

Han vil dog ikke komme nærmere, hvor mange butikker produktet er blevet solgt i.

Det kan heller ikke siges endnu, hvor mange der er blevet solgt.

- Vi har ikke et overblik over det. Det skal virksomhederne sende ind de næste par dage, siger Kim Holm Boesen.

Miljøstyrelsen har givet de to virksomheder påbud om at tilbagekalde de hånddesinficerende produkter samt sende et brev ud til alle købere.

Et tilbagekaldelsesbrev skulle senest den 17. april være udsendt, mens der senest tirsdag skal være udsendt et brev til købere af produkterne.

Miljøminister Lea Wermelin (S) bad i marts Miljøstyrelsen om at dispensere fra EU-krav, så flere virksomheder kunne få lov at producere håndsprit.

Det skyldtes massiv efterspørgsel og mangel på de bakterie- og virusdræbende midler. Danskerne har nemlig under coronakrisen i høj grad hamstret håndsprit.

Butikkerne har fra starten af krisen meldt om stor interesse, og flere steder har der været udsolgt.

De slækkede krav betyder, at leverandøren ikke behøver at være på en særlig EU-liste for at få lov at sende produkter på markedet.

Men leverandørens produkter skal stadig godkendes af Miljøstyrelsen, som kan vælge at forhindre salg eller tilbagekalde produkter.

