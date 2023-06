Milliardaftale skal rette op på problemer i skattevæsenet

Et bredt politisk flertal har tirsdag indgået en flerårsaftale om skattevæsenets økonomi fra i år og frem til og med 2027.

Det meddeler Skatteministeriet i en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at aftalen skal "skabe ro og stabilitet om skattevæsenets økonomi".

Alle partier undtagen Nye Borgerlige er med i aftalen, der medfører, at skattevæsenet årligt får et bevillingsniveau, der ligger mellem 10,8 og 11,5 milliarder kroner.

- En bred og historisk flerårig aftale sikrer en forudsigelig økonomisk ramme om skattevæsenet og en fast politisk kurs.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er der brug for, så vi kan fremtidssikre skattevæsenet, siger skatteminister Jeppe Bruus (S) i pressemeddelelsen.

Det er ikke mindst skattevæsenets it-område med omkring 230 it-systemer, der skal styrkes. Mange af systemerne står over for at skulle moderniseres.

Udskiftningen af it-systemer har været et stort problem i skattevæsenet, hvilket blandt andet har gjort det vanskeligt at inddrive gæld.

Borgere har i nogle tilfælde haft svært ved at betale deres gæld, fordi systemerne ikke har været gearet til at kunne modtage indbetalinger.

Der bliver årligt fra i år og til og med 2027 afsat mellem 4,2 og 4,9 milliarder kroner til drift og udvikling af skattevæsenets it-område.

Artiklen fortsætter under annoncen

6,6 milliarder kroner bliver årligt afsat til selve driften af skattevæsenet, som blandt andet tæller Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen og Skatteankestyrelsen.

- Det er afgørende for den fremtidige drift af det danske skattevæsen, at vi prioriterer, at disse systemer løbende udskiftes eller moderniseres, siger Jeppe Bruus.

Den politiske aftale, som er blevet indgået tirsdag, tager udgangspunkt i anbefalinger, som et ekspertudvalg fremlagde for lidt over et år siden.

Udvalget blev nedsat i 2021 af daværende skatteminister Morten Bødskov (S).

/ritzau/