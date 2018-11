Milliardbesparelse at hente på mere effektive jobcentre

Statsrevisorerne konstaterer, at der er stor forskel på, hvor effektive jobcentrene er.

Der bruges hvert år 13 milliarder offentlige kroner på at forsøge at finde arbejde til de danskere, der ikke har noget.

Men regningen for beskæftigelsesindsatsen kan blive mindre, mener Statsrevisorerne efter at have behandlet Rigsrevisionens undersøgelse af området.

For nøjagtigt som der er forskel på, hvor mange ledige det enkelte jobcenter sender i arbejde, så er der også stor forskel på centrenes effektivitet, når man også tager udgifterne til centrene i betragtning.

Ifølge analysen vil man enten kunne øge antallet af ledige, der kommer i job, med 18.000 personer, hvis de mindst effektive centre kommer på niveau med de mest effektive.

Eller man kan spare 1,45 milliarder kroner, hvis alle centre arbejder lige så effektivt som de bedste.

Derfor beder Statsrevisorerne nu Beskæftigelsesministeriet arbejde for, at de dårligste centre lærer af de bedste.

De konkluderer i deres beretning følgende:

- For at realisere effektiviseringspotentialet finder Statsrevisorerne det hensigtsmæssigt, at Beskæftigelsesministeriet skaber grundlag for, at de mindst effektive jobcentre kan lære af de jobcentre, der opnår de bedste og varige resultater med de samme udgifter.

Beskæftigelsesministeriet har en frist på to måneder til at følge op på beretningen.

/ritzau/