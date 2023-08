Milliardbyggeri overdraget efter mere end seks års forsinkelse

Den stærkt forsinkede Niels Bohr Bygning er overtaget af Københavns Universitet (KU).

Bygningen skulle have været overdraget til KU i slutningen af 2016 og er blevet mere end seks år forsinket og tre gange dyrere end oprindeligt planlagt.

Bygningen skal huse 30.000 studerende og ansatte og bruges til fysik, kemi og naturfag.

I 2013 blev byggeriet godkendt og igangsat hos Bygningsstyrelsen med et budget på 1,6 milliarder kroner.

Allerede i 2015 kom byggeriet i problemer, da kælderen blev oversvømmet.

Det viste sig også i 2015, at ventilationssystemet var ubrugeligt og skulle tages ned igen.

I 2018 blev byggeprojektet overflyttet til Vejdirektoratet blandt andet på baggrund af en kritisk revisionsrapport.

Senest blev Niels Bohr Bygningen i 2021 forsinket på grund af 10.000 fejlbehæftede brandlukninger, der har skullet udskiftes.

Vejdirektoratet vurderer aktuelt, at projektets totaludgift beløber sig til cirka fem milliarder kroner.

Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

- Det har været et kompliceret og vanskeligt byggeri, og forsinkelserne har været til gene for mange studerende og forskere. Men nu er alle væsentlige fejl og mangler udbedret, og nybyggeriet vil komme universitetets mange brugere til gavn.

Det siger anlægsdirektør i Vejdirektoratet, Erik Stoklund Larsen, i pressemeddelelsen.

Niels Bohr Bygningen består af to bygninger på hver sin side af Jagtvej i København.

Den er en del af moderniseringen af Københavns Universitet og indeholder over 100 avancerede laboratorier til studerende og forskere.

Københavns Universitet er flyttet ind i en tredjedel og er i gang med planlægningen af indflytningen i den resterende del af bygningen.

Universitetsdirektør på Københavns Universitet Søren Munk Skydsgaard siger i pressemeddelelsen:

- Som det gælder for ethvert andet lejemål efter overtagelse, så registrerer vi nu bygningens tilstand, og det vil der gå noget tid med, ligesom det kan betyde behov for udbedringer. Vi skal også lære huset at kende og sikre, at huset er klar til det avancerede udstyr, der skal ind i bygningen, hvorfor der vil gå et stykke tid, før forskere og studerende kan flytte ind.

Der er fortsat en række udestående voldgiftssager i relation til Niels Bohr Bygningen. Københavns Universitet forventer at ibrugtage bygningen i fuldt omfang i 2024.

/ritzau/