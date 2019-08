Milliarder på spil i økonomiforhandlinger

* Kommuner og regioner forhandler i disse uger om økonomien for 2020. Der er milliarder på spil. For 2019 var aftalerne samlet næsten 500 milliarder kroner.

* Efter folketingsvalget, hvor der i valgkampen var fokus på velfærd, forventer kommuner og regioner et mærkbart løft.

* Regionerne efterspørger to milliarder kroner ekstra som minimum for at levere et løft af sundhedssektoren.

* Kommunerne efterspørger "et betragteligt milliardbeløb" for at kunne løfte velfærden.

* Udgangspunktet er, at en aftale skal være på plads i begyndelsen af september. Herefter skal kommuner og regioner udarbejde budgetter, der senest skal sendes til Finansministeriet 5. november.

/ritzau/