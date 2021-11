Milliardkompensation til fiskere skal fordeles efter brexit

Knap 1,2 milliarder kroner. Denne sum penge skal Folketingets partier fordele mellem danske fiskere, der har lidt kvotetab som følge af brexit, Storbritanniens udtræden af EU.

Danske fiskere har måttet se deres kvoter reduceret efter brexit, og det har EU valgt at kompensere for med den såkaldte brexit-reserve.

Reserven skal bruges på tiltag, der er relateret til de tab, der er kommet som følge af brexit.

- Der er god brug for pengene til at give en håndsrækning til de her hårdt pressede fiskere, som efter min mening har ventet alt for længe på de penge, siger fiskeriminister Rasmus Prehn (S).

Forhandlingerne mellem regeringen og Folketingets partier begynder fredag klokken 10.30.

Fiskeriministeren ønsker ikke at sige på forhånd, hvor stor en del af pengene regeringen ønsker at sætte af til de enkelte elementer, for eksempel en økonomisk kompensation og ophugning.

- Vi laver en model, hvor der er en kompensation, altså hvor det kvotetab, man har været udsat for, det skal man kompenseres for, siger Rasmus Prehn.

- Jeg ser for mig, at vi laver en graduering, så man bliver kompenseret 100 procent for de første mange kvotetab, man har.

- Men er man oppe i kategorien, hvor man har rigtig mange kvoter, det der i aviserne måske bliver kaldt for kvotekonger, så får man måske knap så meget i kompensation, så man ikke forgylder nogen, der virkelig har haft mange kvoter.

- Det lægger vi op til, men det skal vi diskutere, siger han.

Danmarks Fiskeriforening skønnede i maj, at der var brug for 225 millioner kroner alene til at sørge for ophugning af danske skibe, som man regner med ikke længere skal bruges.

Det skyldes, at der kommer til at være færre danske fiskere, fordi der er færre fiskekvoter at deles om.

Rasmus Prehn siger, at det endnu ikke er muligt at sige, hvor mange skibe der skal til ophug, da det er en frivillig ordning.

- Det vil være en stor håndsrækning til kolleger, hvis man vælger at trække sig ud.

- Omvendt har man så også mulighed for at få penge i hånden, komme tørskoet ud af fiskeriet rent økonomisk og måske starte op med en ny tilværelse, hvor man foretager sig noget andet, siger fiskeriministeren.

/ritzau/