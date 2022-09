Milliardprojekt har givet få ekstra fuldtidsansatte i ældrepleje

For fire år siden afsatte den daværende regering 500 millioner kroner om året de følgende fire år til øge bemandingen i ældreplejen. Et af fokuspunkterne var at øge andelen af fuldtidsansatte.

Fire år senere er andelen af fuldtidsansatte ifølge en redegørelse til Folketinget steget med tre procentpoint. Det skriver Fagbladet FOA og netmediet Altinget.

I rå tal er der blevet lige under 3800 flere fuldtidsansatte i ældreplejen.

Redegørelsen blev afleveret til Folketinget af beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og socialminister Astrid Krag (S).

De noterer sig, at der har været en positiv effekt i forhold til fastholdelse og lavere sygefravær.

- Det står imidlertid klart, at der fortsat er behov for yderligere indsatser for at få imødekommet bemandings- og rekrutteringsudfordringerne i ældreplejen, skriver de to ministre.

I den modsatte ende af spekteret er der samme periode dog også sket en stigning i både antal og andel af ansatte i ældreplejen, der arbejder under 19 timer om ugen.

Pengene stammer fra aftalen om finansloven for 2018, som blev indgået af den daværende regering med Venstre, Konservative og Liberal Alliance og så Dansk Folkeparti som støtteparti.

Ifølge Fagbladet FOA har samtlige 98 kommuner i Danmark søgt om pengene i puljen.

Mens andelen af fuldtidsansatte er steget svagt, er antallet af kommuner, der har fået en strategi for, hvordan den vil få flere fuldtidsansatte i ældreplejen, mere end fordoblet. Fra 28 til 61.

Altinget har talt med Heide Hesselberg Lauritzen, der er forsker på forskningscenteret Vive med fokus på ældreplejen. Hun er ikke overrasket.

- Når jeg taler med medarbejderne i ældreplejen, er en af de største barrierer, at de ikke kan holde til det, siger hun til Altinget.

- Flere giver udtryk for, at de i udgangspunktet gerne vil arbejde mere, men at de ikke kan det under de nuværende rammer.

