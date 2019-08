Milliardregning på skatteområdet overrasker ikke De Radikale

- Det er en kæmpe opgave, siger skatteordfører, efter at minister melder om milliardregning på skatteområdet.

Det kommer ikke bag på De Radikales skatteordfører, Kathrine Olldag, at skatteminister Morten Bødskov (S) i Berlingske fredag fastslår, at en redningsplan for skattevæsenet mangler milliarder her og nu.

- Det er en kæmpe opgave, og der har været et efterslæb på et par årtier, hvor Skat har været underdrejet og ikke prioriteret. Så genopretningen tager bare længere tid og er dyrere end forventet, siger hun til Ritzau.

Meldingen fra Morten Bødskov kommer på baggrund af et såkaldt kasseeftersyn, som den nye S-regering har foretaget som led i den politiske overdragelsesforretning fra den tidligere regering til den nuværende.

Skatteministeren fortæller til Berlingske, at "Løkke-regeringen har efterladt en milliardregning og meget store problemer, som simpelthen ikke er løst."

Tidligere skatteminister Karsten Lauritzen (V) afviser dog over for Berlingske at have tegnet et for rosenrødt billede af genopretningen af skattevæsenet. Han henviser desuden til, at han i foråret bebudede, at der var behov for op med 13 milliarder kroner ekstra frem mod 2025.

Og De Radikales skatteordfører ønsker i modsætning til Socialdemokratiet ikke at kritisere den tidligere regering i forhold til genopretningen af skattevæsenet.

- Hatten og af respekt for, at han (Karsten Lauritzen, red.) faktisk bed sig fast i området, og at han år ud og år ind lykkedes med at skaffe ekstra milliarder til genopretningen af Skat på finansloven.

- Så jeg køber ikke helt ind på den med, at blå blok bare har sjoflet opgaven på nogen som helst måde. Det er et område, som har været misligholdt i årtier, siger Kathrine Olldag.

Morten Bødskov afviser over for Berlingske at sætte tal på, hvor mange milliarder der i første omgang skal findes på den kommende finanslov, og Kathrine Olldag kan heller ikke sige, hvor mange der skal findes.

Men hun gør det klart, at pengene skal findes.

- Det nytter ikke noget, at fundamentet for vores velfærdssamfund ikke er i orden. Derfor bliver vi nødt til at få sat flere penge af til Skat, siger Kathrine Olldag.

Enhedslistens skatteordfører, Rune Lund, er enig i, at det er en bunden opgave at finde ekstra penge til skatteområdet.

- Det gode er, at vi ved at styrke skatteforvaltningen kan få de penge, der skal til. Vi ved jo også, at når vi ansætter flere kontrolmedarbejdere eller flere til inddrivelsen, vil de ikke kun kunne tjene deres egen løn ind, men også skaffe yderligere midler til velfærd, siger skatteordføreren.

Konkret har partiet foreslået at ansætte 600 ekstra medarbejdere til inddrivelsen.

Det kommer heller ikke bag på Rune Lund, at der er en milliardregning. Han klandrer dog den tidligere regering for "bevidst at have undladt at sikre finansieringen".

