Millionbeløb skal afhjælpe praksischok for nye sygeplejersker

44 millioner kroner skal styrke brobygningen mellem studie og første job for sygeplejersker og hindre frafald.

Nyuddannede sygeplejersker skal have lyst til at blive i faget, efter at de er færdiguddannede.

Det største frafald sker imidlertid, når de går fra uddannelse til praksis. Men det skal der nu sættes ekstra ind imod.

Derfor afsætter uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) med bred opbakning i Folketinget bag sig 44,2 millioner kroner til initiativer, der skal styrke brobygningen mellem studie og første job.

- De studerende fortæller selv, at de har en god uddannelse, men at de ikke i tilstrækkelig grad føler sig klædt på og klar til deres første job. Mange af dem taler om et praksischok, når de er færdige med deres uddannelse og kommer ud på for eksempel en hospitalsgang.

- Det chok vil jeg gerne gøre mindre ved at give dem bedre mulighed for at blive forberedt undervejs i deres uddannelse, siger ministeren.

Initiativerne kan blandt andet være i form af simulationsfaciliteter og andre læringsformer.

- Det kan eksempelvis være ved, at man lokalt investerer i udstyr, som de studerende kan øve sig på. Praksis, uden at det er en rigtig patient, giver rigtig meget, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Ud over regeringens støttepartier, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet, er der også tilslutning til beslutningen fra Venstre, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance.

De 44 millioner kroner er en ekstrabevilling. Pengene bliver fordelt mellem professionshøjskolerne på baggrund af studenterårsværk på sygeplejerskeuddannelsen i 2018.

/ritzau/