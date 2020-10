Millioner af coronasprøjter sejles ud i verden fra dansk lager

Unicef er klar til coronavaccine med 520 millioner indkøbte sprøjter, som sendes ud i verden fra Danmark.

Mens coronapandemien fortsat hærger verden over, er slutspurten mod en vaccine så småt ved at sætte ind.

I Unicef er man allerede i fuld gang med at forberede sig. Der er nemlig købt en halv milliard sprøjter, og planen er, at en milliard sprøjter skal være klar i 2021, fortæller generalsekretær Karen Hækkerup.

- Selv om vi ikke har vaccinen på plads endnu, så skal vi have logistikken på plads med kølekæder, indkøb af sprøjter, distribution og alt det praktik, der skal på plads, så også verdens fattigste lande får adgang til sprøjter, når vaccinen kommer, siger hun.

Størstedelen af de indkøbte 520 millioner sprøjter befinder sig på et stort lager i Nordhavn i København. Herfra skal de fordeles til en lang række lande.

- Noget skal flyves ud, men det meste skal sejles rundt, og der er en transporttid på tre-fire måneder.

- Derfor er vi allerede nu parate til at få sendt tingene ud til nærlagre, så alt er på plads, i forhold til hvem der skal have hvad i hvilken rækkefølge, siger Karen Hækkerup.

Vaccinerne skal opbevares ved to-otte grader, for ellers ophører effekten af de virksomme stoffer. Derfor er det også vigtigt at planlægge, hvordan vaccinerne kan transporteres under kølige forhold.

Sammen med Verdenssundhedsorganisationen (WHO) kortlægger Unicef dermed, om der er kølefaciliteter nok på vaccinernes rejse rundt i verden.

Unicef har siden 2017 været med til at installere 40.000 køleskabe på sundhedsklinikker verden over.

Karen Hækkerup kalder opgaven med at sikre distributionen "kæmpe, kæmpe stor".

Unicef skal nemlig samtidig have 620 millioner sprøjter til de almindelige vaccinationsprogrammer mod eksempelvis mæslinger og tyfus.

- Normalt skal børnene have vacciner i forskellige aldersintervaller. Nu er det alle, der skal have på samme tid.

- Vi skal også koordinere med, hvilke lande der ikke har mulighed for selv at købe, og vi skal sørge for, at alt kommer frem på en sikker måde. Det er en kæmpe opgave, når det er en milliard ekstra vacciner ud over dem, vi plejer at give, fortæller hun.

Unicef er hovedindkøber for vaccinealliancen Gavi og er med to milliarder indkøbte doser hvert år den største indkøber af vacciner i verden.

