Millioner af selvtest skal sikre coronasikker skolegenåbning

Vaccinationer og selvtest er ifølge børne- og undervisningsminister afgørende for skolernes genåbning.

Flere børn skal vaccineres, og så skal de teste sig selv for coronavirus, inden skolerne efter planen genåbner 5. januar.

Det er budskabet fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) på et pressemøde tirsdag.

- Vi kan ikke udstede nagelfaste garantier under en pandemi, men til forskel fra sidste år står vi i en anden situation i år.

- Derfor forbereder vi skoleåbninger 5. januar, siger ministeren på pressemødet i Eigtveds Pakhus.

Artiklen fortsætter under annoncen

Eleverne i grundskolen har været hjemsendt siden 15. december, og der er lavet en plan for deres tilbagevenden til skolerne.

Flere vacciner og selvtest skal sikre, at planen holder, lyder det fra ministeren.

Der er således indkøbt i første omgang otte millioner selvtest, der nu er på vej ud til landets 98 kommuner.

- Vi forventer, at alle kommuner i dag eller i morgen - og senest den 23. december - skulle have den første andel af de otte millioner test, der nu er på dansk jord, siger kontorchef for Børn, Unge og Folkeskole Peter Pannula Toft, Kommunernes Landsforening.

Det er planen, at selvtest skal kunne afhentes i kommunerne.

I alle tilfælde får forældrene besked via den digitale skoleplatform Aula.

Når undervisningen er i gang igen, er opfordringen, at alle elever fra og med 1. klasse samt medarbejdere lader sig screeningsteste to gange ugentligt.

Det gælder også elever og ansatte, der er vaccinerede eller tidligere smittede.

Skolerne opfordres også til at undlade at blande eleverne på tværs af stamklasserne.

Der er god fremdrift i vaccination af skolesøgende børn, oplyser vicedirektør Helene Probst, Sundhedsstyrelsen.

Cirka 218.000 børn mellem 12 og 15 år er vaccineret eller har booket tid til det, oplyser hun. Det svarer til 80 procent af målgruppen.

Når det gælder de yngste børn mellem 5 og 11 år, er 172.000 børn enten vaccineret første gang eller har bestilt tid til vaccination. Det svarer til 40 procent af målgruppen, oplyser hun.

Faglig direktør i Statens Serum Institut Tyra Grove Krause opfordrer forældre til at lade deres børn vaccinere - både for barnets og samfundets skyld.

- Vaccination af børn kan mindske omfanget af udbrud på skoler, og det vil kunne stabilisere børns hverdag.

- Derudover kan det dæmpe epidemien i den her periode, hvor der er brug for så meget immunitet i befolkningen som muligt, siger hun på pressemødet.

/ritzau/