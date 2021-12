Millioner afsat til forskning med Israel og Østrig

Det har været svært at finde ud af, præcis hvorfor statsminister Mette Frederiksen (S) skulle på statsbesøg i Israel tilbage i marts.

Men Børsen er via en aktindsigt blevet lidt klogere på den fælles forsknings- og udviklingsfond, der i den forbindelse blev aftalt mellem Israel, Østrig og Danmark.

Fonden kommer i alt til at indeholde 50 millioner dollar (cirka 330 millioner kroner). Pengene skal støtte forskning, der kan styrke landenes pandemiberedskab. Blandt andet i form af udvikling af vacciner.

- 50 millioner dollar er mange penge og vil selvfølgelig have betydning. Jeg forventer, at det rækker til at etablere et godt og langsigtet samarbejde mellem forsknings- og innovationsmiljøer i de tre lande, siger uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S) til Børsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Regeringen har afsat 12,2 millioner kroner årligt på finansloven de kommende 10 år. Dermed løber Danmarks bidrag i alt op i 122 millioner kroner.

Både blandt regeringens støttepartier og i den anden ende af Folketingssalen har forskningssamarbejdet vakt forundring. Samtidig efterlyses der mere åbenhed om, hvad det præcist går ud på.

- Det er ikke tilfredsstillende, at midler, vi er med til at sætte af på en finanslov, tilsyneladende skal bruges til et projekt, som der ikke er åbenhed og gennemsigtighed i forhold til, siger Peder Hvelplund, der er sundhedsordfører for Enhedslisten.

Rejsen til Israel vakte kritik. Både fordi den foregik, mens der var valgkamp i Israel, og fordi forhandlingerne om genåbning af Danmark på det tidspunkt var på sit højeste.

/ritzau/