To millioner danskere har nu officielt haft corona

55.120 er bekræftet smittet med corona det seneste døgn.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI) onsdag.

Dermed er over to millioner danskere blevet bekræftet smittet med corona.

De 55.120 bekræftede smittetilfælde er blevet fundet blandt 177.917 PCR-prøver.

Det er det højeste antal bekræftede tilfælde fundet på en dag.

Ud af de positive prøver er 3.262 reinfektioner. Det vil sige, at der er tale om personer, som tidligere har fået en positiv PCR-test.

Andelen af positive prøver udgør knap 31 procent.

Smittetallene bekymrer dog ikke Åse Bengård Andersen, ledende overlæge ved Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet.

- Kurven er knækket i hovedstadsområdet. Det kommer vi også til at se i resten af landet. Mange har været smittet i København, og derfor vil den falde der, siger hun.

SSI har vurderet, at det i de seneste måneder kun er op mod halvdelen af alle smittetilfælde, der bliver registreret i PCR-prøverne.

Åse Bengård Andersen mener, at lang afstand til testcentre kan være årsag til et højere mørketal, når man kommer udenfor storbyerne.

- Jo længere væk man kommer fra storbyerne, desto mere besværligt er det at kommet til et testcenter, fordi afstanden er større. Af den årsag bliver nogle smittetal her aldrig bekræftet, siger hun.

Der er i alt blevet indlagt 451 personer med en positiv PCR-test på landets hospitaler det seneste døgn.

Da nogle er døde eller udskrevet, stiger det samlede indlæggelsestal med 17 til 1332.

Ud af dem er 34 på intensiv. 11 får hjælp af en respirator.

Det er langtfra alle, der er indlagt på grund af covid-19.

Onsdag blev der registreret 21 nye dødsfald det seneste døgn.

Incidenstallet er faldende i Region Hovedstaden og Region Sjælland, mens det stiger i de øvrige regioner.

Incidenstallet er det tal, der beskriver antal smittede per 100.000 indbyggere.

Det skyldes, ifølge Åse Bengård Andersen, ledende overlæge ved Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet, at smitten tidligere har været høj der.

- Bølgen ser ud til at være knækket i hovedstadsområdet, mens der fortsat er nogle, som virus kan bide på i Jylland, siger hun.

