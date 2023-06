Millioner skal forhindre senfølger hos børn udsat for overgreb

Over de næste fire år vil der bliver uddelt 132,1 million kroner til indsatser på socialområdet.

Pengene, der bliver uddelt i forbindelse med Udviklings- og Investeringsprogrammerne, skal blandt andet bruges til behandling af børn, der har været udsat for seksuelle overgreb og vold.

Det skriver Social-, Bolig- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Det er en kommunal opgave at behandle børn, der har været udsat for overgreb og vold.

Og ifølge Red Barnet er det godt, at en del af pengeposen er sat af til netop denne gruppe. Det kan nemlig betyde en mere ensartet behandling.

For det er meget forskelligt, hvilken behandling børn får, alt efter hvilken kommune de bor i. Det fortæller Pernille Spitz, der er psykolog og chef for beskyttelse mod overgreb i Red Barnet.

- De store kommuner har som regel nogle specialiserede tilbud, der er rettet til børn, der har været udsat for vold og overgreb, hvor det kan knibe mere for de mindre kommuner.

- Og det, der kommer til at ske nu, er, at en evidensbaseret og afprøvet metode, som er særligt tilrettelagt til børn, der har været udsat for vold og overgreb. Den kommer til at blive udbredt til alle landet kommuner, siger hun.

Behandlingen kan hjælpe børn med de symptomer og eftervirkninger, der kan være, når de har været udsat for vold eller overgreb.

- Og det er rigtig vigtigt, at de bliver tilbudt kvalificeret hjælp, så hurtigt som muligt. Så de ikke skal leve med senfølger efter vold og overgreb, som kan følge dem ind i både ungdommen og voksenalderen, siger Pernille Spitz.

- Det, den her metode kan, er, at den er målrettet de helt specifikke symptomer, tanker og følelser, som man ved, at langt de fleste ofre for vold og overgreb døjer med, siger hun.

Med udbredelsen af behandlingen, der kaldes traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi, får kommunerne mulighed for at købe behandling til en pris, der er mere tilgængelig, end den har været tidligere.

Metoden giver nogle konkrete værktøjer til at håndtere eksempelvis kropslige symptomer, som man lærer at regulere. Eller det kan være såkaldte flashbacks af overgrebene, som man lærer at bearbejde.

Ud over penge til behandling af børn, der har været udsat for overgreb og vold, er der blandt andet også afsat penge til udvikling af behandling og støtte til personer med udviklingshæmning kombineret med stofmisbrug og udvikling af en indsats til børn af forældre med psykisk sygdom.

