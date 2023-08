Millioner skal gå til omstridt kulturpas for udsatte unge

Regeringen har i finanslovsforslaget for 2024 afsat 140 millioner kroner til det omdiskuterede kulturpas for udsatte unge, der hverken har uddannelse eller arbejde.

Det præsenterer regeringen torsdag på et pressemøde i Finansministeriet.

Formålet med kulturpasset er at hjælpe udsatte unge med at komme i biografen, i teatret eller ud på fodboldbanen og på den måde få nye perspektiver på tilværelsen, skriver Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Kulturpasset har været omdiskuteret, fordi eksperter har tvivlet på, hvorvidt de udsatte unge kommer til at bruge et kulturpas, og om pengene kunne være blevet brugt til at hjælpe de udsatte unge på en anden måde.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men tvivlen har det ikke holdt kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) tilbage.

Tilbage i februar udtalte han følgende til TV 2's nyhedspodcast:

- Jeg tror ikke nødvendigvis, at eksperimentet med kulturpas bliver en succes, hvis du måler på, hvor mange der kommer til at bruge det.

Og han tilføjede, at hvis bare et par hundrede unge kunne ændre nogle vaner ved hjælp af kulturpasset, ville det være bedre end ingenting.

I 2024 vil 10 millioner kroner blive brugt på forsøgsordningen, mens 65 millioner kroner vil blive brugt i både 2025 og 2026.

Artiklen fortsætter under annoncen

I alt har regeringen i finanslovsforslaget valgt at afsætte lidt over en milliard kroner til kulturområdet i finanslovsforslaget. Det fremlagde regeringen torsdag.

- Jeg er stolt af det her udspil. I regeringsgrundlaget lovede vi, at vi vil styrke kulturen markant i hele landet og på tværs af områder. Nu sætter vi med over en milliard kroner til kulturområdet handling bag ordene, lyder det fra kulturminister Jakob Engel-Schmidt i kulturministeriets pressemeddelelse.

Ud over kulturpas, skal pengene blandt andet bruges til Team Danmark og til et nyt institut fra dansk spiludvikling.

/ritzau/