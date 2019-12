Millioner til tekniske studier skal give flere studerende

Uddannelser inden for naturvidenskab, matematik, it og ingeniørfag kan skrue op for optaget med ny bevilling.

102 millioner kroner er på vej til en række videregående uddannelser, så de kan øge optaget inden for blandt andet it- og ingeniørfagene.

Det oplyser Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse.

Det er regeringen og partierne bag en aftale om bevillinger fra 2017, som er blevet enige om at fordele beløbet i perioden 2019-2022.

Bevillingen skal forhindre, at ansøgere til tekniske uddannelser bliver afvist, samtidig med at arbejdsmarkedet efterlyser ingeniører og andre med naturvidenskabelige kompetencer.

- Det har været et stort ønske for uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet. Det øgede optag kan bidrage til, at vi får adgang til kvalificeret arbejdskraft, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

Fra 2017 til 2019 blev der i gennemsnit årligt afvist mere end 800 kvalificerede ansøgere til uddannelser inden for naturvidenskab, it, matematik og ingeniørfag, der typisk fører til job med lav ledighed.

/ritzau/