To millioner ubrugelige coronavacciner ligger på SSI's lager

Der var fart på, da Danmark i samarbejde med EU begyndte at hamstre coronavacciner hos diverse udbydere i forbindelse med pandemien.

Det har resulteret i, at de danske vaccinelagre er fyldt med vacciner, som ikke længere kan bruges, fordi de ikke er opdateret til at kunne modstå nye coronavarianter.

På lageret hos Statens Serum Institut (SSI) ligger der i øjeblikket 2,2 millioner coronavacciner, som ikke længere er en del af den danske vaccinationsplan.

Det oplyser seruminstituttet til Ritzau.

Artiklen fortsætter under annoncen

Yderligere 3,6 millioner coronavacciner fra Pfizer/BioNTech, som kun kan bruges til primærvaccination - altså de to første doser, man får sprøjtet i armen - ligger også og samler støv på SSI's vaccinelager.

Ifølge TV 2 viser EU's kontrakter, hvorigennem Danmark har købt vaccinerne, at de er indkøbt til priser mellem 20 og 135 kroner per dosis. Det kom frem i maj i år.

Dermed ligger prisen på de 5,8 millioner doser på mellem 116 og 783 millioner kroner.

Der er ifølge SSI behov for at have de 3,6 millioner vacciner fra Pfizer/BioNTech liggende, fordi man skal være klar til at vaccinere udenlandske borgere, der kommer til landet, eller borgere, som ikke tidligere er blevet primærvaccineret.

Seruminstituttet oplyser, at det ligger inde med mange vacciner, fordi "EU-landene tidligt i epidemien forpligtede sig til at købe dem".

Siden har Danmark forsøgt at donere vaccinerne, som man ikke selv har brug for, til andre lande. I alt er ti millioner doser blevet doneret.

- Danmark arbejder løbende på at finde modtagerlande til de overskydende vacciner, man har kasseret - og vil også fremover komme til at kassere - et stort antal vacciner, efterhånden som holdbarheden udløber, lyder det i et skriftligt svar.

Den danske stat kasserede knap 1,1 million coronavacciner i maj, fordi udløbsdatoen var overskredet. I den forbindelse oplyste SSI, at yderligere fem millioner coronavacciner var i risiko for at blive kasseret hen over sommeren.

Dette skete ikke, da der er mulighed for at flytte vaccinernes udløbsdato, i takt med at man får mere viden om holdbarheden.

/ritzau/