Millionstigning i udgifter koster job på Radio4

Radiostationen Radio4 kommer til at nedlægge stillinger, efter at en ny skatteregel giver en millionstigning i omkostningerne.

Det skriver fagbladet Journalisten.

Samlet skal radiostationen finde en løsning på ekstra omkostninger for otte millioner kroner om året.

- Hvor meget jeg gerne vil undgå det, kommer vi ikke til at undgå at nedlægge stillinger, lyder det i en intern mail fra administrerende direktør hos Radio4 Anne-Marie Dohm til de ansatte ifølge Journalisten.

I mailen påpeger Anne-Marie Dohm, at man vil forsøge at begrænse antallet af egentlige afskedigelser mest muligt.

Ifølge Journalisten skal fire af de otte millioner kroner findes inden udgangen af april.

Over for fagbladet forklarer radiostationens administrerende direktør, at man ikke havde set de ekstra omkostninger komme, og hun kalder det et uforudsigeligt benspænd.

Hun bekræfter, at det er en regelændring på skatteområdet, som rammer radiostationen økonomisk. Det fremgår ikke, hvad det er for en skatteændring, eller hvad den indeholder, som påvirker Radio4.

Radio4 kom på sendefladen, efter at stationen fik sendetilladelse i november 2019. Det fremgår af Medieaftalen 2022-2025 fra Kulturministeriet, at den nuværende sendetilladelse løber frem til 31. december 2027.

Af aftalen fremgår det, at Radio4 får statslig støtte på 96,9 millioner kroner i 2023. I radiostationens første sendeår blev der givet 108 millioner kroner i støtte.

Over for Journalisten forklarer tillidsrepræsentant hos Radio4 Kasper Harboe, at man endnu ikke har et overblik over, hvor mange afskedigelser der bliver tale om.

Ifølge ham undersøger man i øjeblikket, om der er ansatte, som vil fratræde frivilligt.

Den nye skatteregel rammer Radio4 fra sommer, og det er derfor, at radiostationen har sat en spareplan i gang.

