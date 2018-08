Milliontilskud holder liv i Ulykkeslinjen

Med milliontilskud fra Offerfonden bliver det også muligt at holde telefoner hos Ulykkeslinjen åbne næste år.

Ofre for trafikuheld har sjældent selv alle svarene, når lynet rammer, og spørgsmålene melder sig.

Derfor har den såkaldte Ulykkeslinjen haft til formål at hjælpe ofre for trafikulykker med at vende tilbage til livet. Siden 2015 har de ydet telefonisk støtte.

Og det arbejde ser nu ud til at kunne fortsætte frem til udgangen af 2019, oplyser Ulykkespatientforeningen, som står bag Ulykkeslinjen.

Det skyldes et tilskud fra Offerfonden på i alt seks millioner kroner.

Ifølge Mogens Folkmann Andersen fra Ulykkespatientforeningen er tiden efter en ulykke kaotisk for dem, der står midt i det.

- Der er mange ting, man skal forholde sig til. Måske betyder det hospitalsindlæggelse, og måske skal forsikringen involveres. Der kan desuden blive tale om at skulle på sygedagpenge.

- Når folk ringer til Ulykkeslinjen, er det fordi, de søger hjælp til at navigere igennem det kaos, siger han til Ritzau.

I den anden ende sidder der socialrådgivere klar til at hjælpe. Flertallet af henvendelserne handler om forsørgelse efter ulykken, for eksempel sygedagpenge og forsikring.

Og blandt de hyppigste skader hos dem, der ringer til Ulykkeslinjen, er brud, piskesmæld og hjernerystelse, fortæller projektleder hos Ulykkeslinjen Mette Lundstrøm Jørgensen.

Med midlerne på plads skal der nu arbejdes på at udbedre kendskabet til Ulykkeslinjen.

Der skal blandt andet arbejdes på at bygge bro til dem, der er i kontakt med de ulykkesramte. Det kunne være enheder i sundhedsvæsenet, kommunerne og forsikringsselskaberne.

- Aktørerne skal naturligvis kende til vores gratis og uvildige vejledning, men derudover beder vi ikke om mere hjælp, end at de deler vores telefonnummer med de ulykkesramte og deres pårørende, fortæller Mette Lundstrøm Jørgensen.

Men alle andre må også meget gerne hjælpe. Hvis man hører om en ulykke, for eksempel på de sociale medier, opfordrer Mette Lundstrøm Jørgensen til at dele linjens telefonnummer og web-adresse.

- Så skal vi nok svare på telefonen, når de ringer. Den omsorg vil enhver sætte pris på, også selv om du ikke hører til den nærmeste omgangskreds.

/ritzau/