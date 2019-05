Mimi Jakobsen kaldt nazi-svin - nu anmelder hun Paludan

I Aftenshowet på DR kaldte Rasmus Paludan tidligere partiformand Mimi Jakobsen for "nazi-svin".

Mimi Jakobsen vil politianmelde Stram Kurs-lederen Rasmus Paludan for at kalde hende "nazi-svin" i DR's program Aftenshowet onsdag aften.

Det skriver Ekstra Bladet.

Den tidligere formand for Centrum-Demokraterne og generalsekretær i Red Barnet Mimi Jakobsen fortæller, at hun ikke vil have det siddende på sig.

- Jeg kan ikke se, at jeg kan gøre andet. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, siger hun til Ekstra Bladet.

Rasmus Paludan, der er formand for det islamkritiske parti Stram Kurs, afviser over for Ekstra Bladet, at han ikke mener, at han gik over stregen.

- Jeg fortryder, at jeg ikke kaldte hende meget værre ting end det. Jeg synes sådan set, at nazi-svin var rimelig mildt taget i betragtning, at hun insinuerede, at en patriotisk, dansk, politisk leder var nazist, siger Rasmus Paludan ifølge avisen.

I Aftenshowet medvirkede både Paludan og Mimi Jakobsen på samme tid.

I programmet fortæller Mimi Jakobsen, at hun mener, at det, som Paludan siger, er "så tæt på nazistiske tankegange".

Lidt senere i samtalen falder udtalelsen fra Paludan.

- Jeg synes, at hun er en nazist, siger Paludan og bliver afbrudt af Mimi Jakobsen:

- Det slipper du sgu ikke godt fra at sige om mig. Det kan jeg godt sige dig. Fandeme nej, svarer hun.

- Jo, det gør jeg, fordi du er et nazi-svin, lyder det tilbage fra Paludan.

