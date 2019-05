Mimi Jakobsen om nazisag: Jeg kan ikke politianmelde Paludan

Mimi Jakobsen vil sammen med en advokat overveje, hvilke tiltag hun kan tage mod Stram Kurs-lederen.

Tidligere minister Mimi Jakobsen kommer ikke til at politianmelde Rasmus Paludan. Det oplyser hun.

Den tidligere formand for Centrum-Demokraterne og generalsekretær i Red Barnet vil dog stadig forfølge sagen, efter at Stram Kurs-partistifteren onsdag aften i "Aftenshowet" på DR1 kaldte hende "nazisvin" og "nazist".

- Jeg har i dag (torsdag, red.) fundet ud af, at det kan man ikke. Jeg troede jo, at når man bliver injurieret, så kunne man melde det til politiet. Men jeg er nu blevet belært om, at det kan man ikke, siger Mimi Jakobsen.

- Derfor har jeg kontaktet en advokat for at finde ud af, hvad jeg så kan.

- Det er sådan noget med, at så skal man selv lægge sag an. Jeg troede faktisk, at politiet ville tage sig af noget, der var så groft. Men det vil de altså ikke, siger hun.

Mimi Jakobsen sagde i "Aftenshowet", at den racismedømte og meget islamkritiske Rasmus Paludans tanker er "så tæt på nazistiske tankegange".

Det fik Stram Kurs-lederen til at sige, at "jeg synes personligt, at Mimi Jakobsen minder mig allermest om Adolf Hitler af nogen overhovedet i verden".

Senere kaldte han hende for "nazisvin" og "nazist".

Mimi Jakobsen lagde 4. maj - datoen for Danmarks befrielse under 2. verdenskrig - et opslag på sin Facebook-profil. Her skrev hun, at "en åbenlys nazist kan opstille og blive valgt til det danske folketing".

Hun nævnte ikke Rasmus Paludan ved navn i opslaget.

Mimi Jakobsen mener, at politikerne i Folketinget skal gå sammen om at fryse Rasmus Paludan og Stram Kurs ude, hvis partiet bliver valgt ind ved valget til Folketinget 5. juni.

- Jeg synes, de danske partiledere skulle gøre, som man gjorde i Sverige med Sverigedemokraterne og sige, at "ham vil vi ikke have noget med at gøre. Vi må finde de flertal, der skal til, og vi vil ikke være afhængige af ham. Hverken med regering eller noget andet", siger hun.

Mimi Jakobsen mener, at hun i stedet for at dysse sagen ned har pligt til at sige fra over for anklagerne fra Rasmus Paludan. Også selv om han dermed kan få mere opmærksomhed i offentligheden.

- Mange mener, at man skal tie ham ihjel. Men jeg mener, det er meget vigtigt, at der er nogle, der tager afstand og giver ham modstand.

- Af hensyn til alle de mennesker i Danmark, som han gør kede af det, og som han gør urolige og vrede, siger hun.

