"Min beslutning om at holde op har jeg taget med hjernen og ikke med hjertet"

På et medarbejdermøde på Kristeligt Dagblad og via en pressemeddelelse blev det torsdag formiddag offentliggjort, at avisens ansvarshavende chefredaktør og adm. direktør gennem en menneskealder ønsker at træde tilbage pr. 31 maj.

Erik Bjerager har stået i spidsen for Kristeligt Dagblad siden 1994, hvor avisen havde godt 40 medarbejdere og var på randen af konkurs, til i dag, hvor Kristeligt Dagblad er en veldrevet medievirksomhed med omkring 130 medarbejdere.



Hvorfor går du nu?



Min beslutning om at holde op som leder af Kristeligt Dagblad efter så mange år har jeg taget med hjernen og ikke med hjertet. Jeg har svært ved at tro, at nogen kan være så glade for sit job, som jeg har været for mit.

Jeg har været en del af et fantastisk kollegialt fællesskab på avisen, hvor vi hver dag har arbejdet for at få avisen ud med det bedst tænkelig indhold med fokus på tro, etik og eksistens. Den fælles indsats er blevet kronet med næsten konstant fremgang i alle årene, og læserne har vist os stor opbakning på alle måder. Men det ligger mig meget på sinde, at Kristeligt Dagblad bliver ført videre på den bedst tænkelige måde, og lige nu er der dygtige og erfarne medarbejdere på avisen, som kan overtage ledelsen. Derfor er det det bedst tænkelige tidspunkt, selv om det da lidt føles som en skilsmisse, må jeg indrømme. Men heldigvis en lykkelig en af slagsen.



Så du går ikke på grund af alder?



Jeg er 63, og jeg går bestemt ikke på grund af alder, ligesom jeg heldigvis er sund og rask. Men samtidig er det ingen hemmelighed, at jeg har brugt mange af døgnets timer på at arbejde, så det bliver godt at få mere tid og mere variation i min hverdag.



Hvad skal du lave efter 31. maj?



Jeg glæder mig til at skulle skrive for Kristeligt Dagblad som seniorkorrespondent. Journalistik er mit fag, og det bliver godt at vende tilbage til rødderne. Jeg glæder mig også til at fungere som rådgiver i det omfang, avisen har brug for det. Samtidig får jeg mere tid til det bestyrelsesarbejde, som jeg er engageret i, og mere tid til at holde foredrag eller andet, som gode mennesker måtte spørge mig om. Jeg vil være meget åben over for, hvad fremtiden byder.



Hvad ønsker du for Kristeligt Dagblads fremtid?



Jeg ønsker, at Kristeligt Dagblad og alle dens dygtige medarbejdere også i fremtiden vil være tro mod den arv, som avisen er forpligtet på, og som den aldrig må tabe af syne. Det betyder ikke, at avisen skal være en snæver avis. Tværtimod er der ingen emner, avisen ikke kan beskæftige sig med. Men det betyder, at det er på det grundlag, som ligger i avisens navn, at avisen skal redigeres og udgives.



På mange måder tror jeg, at den nye ledelse vil stå for kontinuitet, men der vil helt sikkert også ske nye og gode forandringer. Jeg har i mange år arbejdet sammen med dem, der nu overtager ledelsen. Det er en rigtig beslutning af bestyrelsen at pege på dem som mine afløsere. Jeg er forvisset om, at de vil udvikle avisen på en måde, som læserne vil være tilfredse med.



Kristeligt Dagblad vil bringe et større interview med Erik Bjerager, når han fratræder sin stilling som ansvarshavende chefredaktør og administrerende direktør i slutningen af maj.



