Mindre indkøbscentre kan igen slå dørene op fra 13. april

De store indkøbscentre må vente til 21. april, før de kan åbne. Mindre indkøbscentre må genåbne om tre uger.

Storcentre kan se frem til at åbne igen en uge efter påske.

Det siger De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, på et pressemøde om ny genåbningsaftale.

Statsminister Mette Frederiksen (S) uddyber på pressemødet, at det er "mindre indkøbscentre", som er inkluderet i genåbning fra omkring 13. april.

De store indkøbscentre og stormagasiner må vente til 21. april for at genåbne. Det fremgår af aftalen.

Det er et bredt flertal i Folketinget, der sent mandag aften er blevet enig om en langsigtet aftale om genåbning af Danmark. Kun Nye Borgerlige står uden for aftalen.

/ritzau/