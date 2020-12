Mindre virksomheder risikerer et iskoldt forår

Coronakrisens værste konsekvenser er for erhvervslivet afbødet af hjælpepakker. Men snart rammer udskudt gæld.

Det nye år står for døren med coronavacciner og store forventninger hos de fleste danskere om et mere normalt liv, end 2020 bød på.

Men opblomstringen kommer muligvis for sent for mange små og mellemstore virksomheder.

De har under coronakrisen skubbet en stor ubetalt regning foran sig, som risikerer at eksplodere i starten af det nye år, før der kommer sving i hjulene igen.

Mange har været hjulpet af de politiske hjælpepakker, hvor de fik lov at udskyde fristerne for betaling af moms og skat.

Men den udskudte moms skal af mange betales 1. marts i det nye år, samtidig med at der også skal betales ny moms.

Ifølge Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri, sætter tilbagebetalingen af moms virksomhedernes likviditet under pres. Især de virksomheder, der ikke rigtigt har fået gang i omsætningen endnu.

- Hidtil har vi heldigvis på grund af hjælpepakkerne set et lavt antal konkurser. De har betydet, at selv virksomheder med manglende omsætning har kunnet holde virksomheden i gang, siger han.

- Men konkurser rammer ofte med en vis forsinkelse, så vi har næppe set det værste endnu. Især ikke i de mest udsatte brancher som restauranter, natteliv og rejsebranchen.

Også Jesper Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, forventer en hård start på 2021.

- Vi ser i øjeblikket en flad økonomi uden den store fremdrift og med mange usikkerheder, og hvor coronaen præger afsætningen og investeringslysten, siger han.

- Hidtil har vi jo ikke set skyggen af stigninger i antallet af coronakonkurser. Faktisk har antallet af konkurser siden coronakrisens start med i snit 180 om måneden ligget lavere end i 2019.

Kirsten Munch Andersen er politisk direktør i Horesta, som repræsenterer hotel-, restaurant- og turisterhvervet. Hun fortæller, at mange virksomheder taber penge hver dag og trækker en stor gæld efter sig.

- Det er en kæmpeudfordring, siger hun.

Hun peger på, at coronakrisen har vist sig at vare længere, end politikerne oprindeligt forudså.

- Derfor så vi også gerne, at de, der ønsker det, kan udskyde momsen yderligere. Det er vigtigt, at man ikke med et slip mister alle dem, der har oparbejdet en stor gæld det seneste år.

