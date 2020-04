Mindst 11.000 operationer er aflyst under coronakrisen

Mange undersøgelser og operationer er udskudt, og det betyder nedsat aktivitet på nogle sygehusafdelinger.

Mindst 11.000 ikke-akutte operationer er blevet aflyst på landets sygehuse, skriver Ekstra-Bladet.

Samtidig er en del af sygehuspersonalet sendt hjem på grund af den lavere aktivitet.

Baggrunden er, at sygehusene - efter henstilling fra regeringen - koncentrerer alle kræfter om behandlingen af coronapatienter samt livreddende behandlinger og operationer.

- Det er et helt andet sygehus. Går man en tur ned i forhallen, er det ligesom en søndag eftermiddag. Der er nærmest mennesketomt, siger Michael Dall, der er lægefaglig direktør på Odense Universitetshospital, til avisen.

På sygehusene i Region Hovedstaden er cirka 6700 operationer blevet aflyst.

I Region Syddanmark er tallet mindst 3000 operationer, skriver bladet.

Dertil kommer 1277 aflyste operationer på Aarhus Universitetshospital.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få oplyst det samlede antal aflysninger i Region Midtjylland, ligesom man heller ikke har tallene for Region Nordjylland og Region Sjælland.

På sygehuset i Aarhus har nedgangen i aktiviteter betydet, at ledelsen har bedt en del af personalet om at afvikle ferie og afspadsering.

Coronakrisen har også ført til et uforklarligt fald i nogle af de akutte undersøgelser og behandlinger.

Eksempelvis på hjerteområdet, hvor antallet af akutte hjertepatienter i marts lå 20 procent under niveauet i marts sidste år.

- Det ser ud til, at de, der henvender sig, går lidt længere tid, før de ringer 1-1-2. Det er altså borgere, der bremser sig selv - måske fordi de ikke ønsker at overbelaste systemet.

- Men det er misforstået. Det er vigtigt, at man bliver behandlet for potentielt livstruende sygdomme - også selv om vi har en coronaepidemi kørende, sagde professor og overlæge Jens Flensted Lassen, Odense Universitetshospital, tirsdag til Ritzau.

