Mindst to kvinder blev fejlvisiteret i brystkræftsag

Kvinder med klare symptomer på brystkræft blev fejlvisiteret på Ringsted Sygehus, melder Patienterstatningen.

Patienterstatningen har fundet visitationsfejl i mindst to kvinders journaler i sagen om mangelfulde brystundersøgelser på Ringsted Sygehus i perioden marts 2013 til maj 2017.

Det oplyser Region Sjælland i en pressemeddelelse.

- Der er desværre sket eksempler med fejlvisitationer af kvinder med konkrete symptomer i de første tilbagemeldinger fra Patienterstatningen, lyder det fra Leif Panduro Jensen, som er koncernchef i Region Sjælland, i pressemeddelelsen.

Kvinderne skulle have haft undersøgt brysterne hurtigt, fordi de havde klare symptomer.

I stedet blev de visiteret til gruppen med lavere risiko for brystkræft, skriver Sjællandske.

Kvinderne fra lav risiko-gruppen fik kun røntgenundersøgt brysterne, men ikke de to andre påkrævede undersøgelser med ultralyd og en læge, der gennemføler bryster og armhuler.

- Når Ringsted Sygehus fik henvisningen fra patientens praktiserende læge, var der symptomer, som betød, at kvinderne skulle have fået klinisk mammografi (alle tre undersøgelser, red.) inden for kort tid, siger Leif Panduro Jensen til Sjællandske.

