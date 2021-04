Mineselskab i Grønland afviser kritik: Vil gøre verden grønnere

141 ngo'er mener, at stort mineprojekt i Grønland vil skade miljø og har opfordret til, at det bliver droppet.

Op til det grønlandske valg til Inatsisartut, parlamentet, 6. april har mineselskabet Greenland Minerals været særdeles synligt.

Med annoncer og spørgeskemaer har selskabet gjort opmærksomme på fordelene ved et omdiskuteret mineprojekt i Kuannersuit, Kvanefjeld, som fylder meget i den grønlandske valgkamp.

Men det er ikke for at påvirke grønlænderne under valgkampen.

Det understreger Jørn Skov Nielsen, direktør i Greenland Minerals. Han påpeger, at selskabet skal informere om projektet, der skal udvinde sjældne jordarter. Og derfor annonceres i aviserne.

- Vores projekt fylder meget og er i offentlig høring i øjeblikket. Der har været holdt borgermøder, og der er meget materiale.

- Vi skal svare på spørgsmål. Og det deltager vi i. Vi forholdes os ikke som sådan til valgkampen, siger Jørn Skov Nielsen.

Mineprojektet er et af omdrejningspunkterne i den grønlandske valgkamp. Linjerne er trukket skarpt op mellem tilhængere og modstandere. Og valgets udfald kan afgøre projektets skæbne.

En miljørapport om projektet er sendt til offentlig høring 1. juni. Herefter er det op til politikerne at beslutte, om der skal gives udnyttelsestilladelse til Greenland Minerals.

141 ngo'er har underskrevet en appel om at droppe projektet af hensyn til miljøet. Men Greenland Minerals fastholder, at projektet vil være gavnligt og faktisk bidrage til den grønne omstilling.

- De fire kerneprodukter er sjældne jordartsmetaller - kaldet magnetmetaller - som man skal bruge overalt i den grønne omstilling i elbiler og vindmøller og så videre. Det er helt afgørende for, at man internationalt kan nå klimamål.

- Jeg synes, det er fantastisk, at vi har et projekt i Grønland, der kan levere 15-20 procent af de magnetmetaller, der er helt afgørende for den grønne omstilling, siger Jørn Skov Nielsen.

Han fremhæver også, at projektet vil have meget store fordele for Grønlands økonomi.

Minen vil ifølge Greenland Minerals kunne skabe over 300 lokale arbejdspladser, som der er akut mangel på i Sydgrønland.

